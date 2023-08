Netflix renova "Sintonia" para 5ª temporada

A Netflix renovou "Sintonia" para quinta - e última - temporada. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 28, pela plataforma. A série ficou durante duas semanas no 1º lugar do Top 10 Brasil.

"Após o sucesso da quarta parte da série, que alcançou o 1º lugar no Top 10 Global de séries de língua não-inglesa da Netflix e ficou durante duas semanas no 1º lugar do Top 10 Brasil, Sintonia retomará até o próximo ano as gravações dos episódios finais", anunciou a Netflix em comunicado oficial.

Confira:

Sintonia, que é produzida pela Gullane, é baseada na ideia original de KondZilla, e foi criada em conjunto com Felipe Braga e Guilherme Quintella.

As quatro temporadas de Sintonia estão disponíveis na Netflix.