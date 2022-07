Participante de "No Limite" é diagnosticado com varíola dos macacos

O diretor pedagógico Matheus Pires, que integrou a edição 2022 do reality 'No Limite', não estará na final do programa, exibida nesta quinta-feira, 7.

Nas redes sociais, a equipe comunicou que ele está em isolamento em São Paulo após ter sido diagnosticado com varíola dos macacos.

Segundo a nota, Pires está estável mas precisou ser internado por precaução e ainda não tem previsão de alta.

"No início da semana, Matheus começou a apresentar alguns sintomas de monkeypox (varíola dos macacos) e prontamente fez o exame. Ontem (6) foi confirmado a infecção pela varíola. Com isso, ele precisou ser internado e não vai comparecer à final do programa da TV Globo, no Rio de Janeiro. Pedimos a todos que mandem energias positivas para que ele se recupere quanto antes e logo possa estar de volta. Por enquanto ele se encontra estável e assim que puder, vem aqui explicar tudo para vocês".