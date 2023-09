Produtor de "Stranger Things" promete "narrativa cinematográfica"

Shawn Levy, produtor de "Stranger Things", deu uma entrevista à Total Film e falou sobre as expectativas para o final da série. De acordo com ele, a produção será grandiosa como os maiores filmes que as pessoas já assistiram.

“É uma grande narrativa cinematográfica que por acaso é chamada de série de TV. Stranger Things 5 ​​é tão grande quanto qualquer um dos maiores filmes que vemos", disse Shawn Levy, que também dirige "Deadpool 3".

As filmagens da 5ª temporada estão paralisadas devido às greves dos roteiristas e atores de Hollywood. O quinto ano da série ainda não tem data de estreia anunciada. Todos os episódios das outras temporadas estão disponíveis na Netflix.

Greves

O sindicato de roteiristas de Hollywood anunciou a greve em busca de melhorias para a classe. Entre as reivindicações estão melhores condições de trabalho, aumento do salário mínimo, remuneração igualitária entre produções direto para streaming – comparada com plataformas como TV e cinema– e uma nova fórmula para tornar mais justos os “valores residuais”, nome dado aos pagamentos pelo uso de obras após o lançamento.

Com justificativas similares, em julho, o sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) se juntou ao WGA na greve. A paralisação conjunta das duas categorias de profissionais fez com que várias produções interrompessem filmagens e outros processos importantes. Entre as séries que foram paralisadas estão: "Stranger Things", "Emily em Paris", "Cobra Kai", "Daredevil: Born Again", "O Cavaleiro dos Sete Reinos", "Ruptura", entre outras.