Raul Gil é confirmado na Globo e será homenageado no 'Domingão' | A TARDE

O apresentador Raul Gil fará sua estreia na Rede Globo. O veterano do SBT participará do "Domingão com o Huck" e vai receber uma homenagem, marcada para o dia 25 de março.

De acordo com o colunista Leo Dias, Raul recebeu o convite e foi liberado pela direção do SBT para participar do programa comandado por Luciano Huck.

A iniciativa do "Domingão com o Huck" é reconhecer o legado de um dos comunicadores mais renomados da televisão brasileira nos últimos 50 anos, uma vez que Raul Gil é reconhecido por sua contribuição ao entretenimento no país.

O especial contará com homenagens de artistas da Rede Globo e de outras emissoras brasileiras. Vale lembrar que Raul Gil foi um concorrente direto de Luciano Huck quando este apresentava o "Caldeirão" nas tardes de sábado.