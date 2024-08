Renascer: Damião pede emprego a Egídio; Humberto pede perdão a Buba

- Foto: Divulgação | Globo

Durante a semana que compreende os dias 5 a 10 de agosto, Damião vai enfrentar preocupações devido às ameaças de Eliana, enquanto ela tenta, inutilmente, conversar com Egídio. A tensão aumenta quando Damião pressente que o filho que Eliana espera pode ser dele.

Ao mesmo tempo, Egídio enfrenta novas descobertas do delegado, revirando a casa de Marçal em busca de evidências. A tensão se estende ao casamento de Augusto e Buba, que enfrenta complicações com o vestido de noiva e a presença controversa de Egídio e Eliana.

Confira o resumo da novela 'Renascer' dos dias 5 a 10 de agosto.

05 de Agosto - Segunda-feira:



Damião teme pela segurança de seu filho devido às ameaças de Eliana. Eliana tenta conversar com Egídio, mas é desprezada. Damião suspeita que o filho que Eliana espera seja dele. Bento ensina Zinha a conquistar pretendentes. Eriberto surpreende Kika ao aparecer na vila, incomodando-a. Damião pede emprego a Egídio, que recusa. Inácia repreende Ritinha por seu interesse em Eriberto. Egídio fica impactado com novas descobertas do delegado e revira a casa de Marçal em busca de sua arma.

06 de Agosto - Terça-feira:

Eliana exige esclarecimentos do delegado Nórcia sobre o assassinato de Venâncio e o atentado contra Egídio. Egídio conclui que Marçal foi o responsável pelo atentado. José Inocêncio, Augusto e Bento reagem às conclusões de Egídio, que pede perdão a José Inocêncio e agradece a Augusto por salvar sua vida. Buba fica contrariada com o convite de Augusto para Egídio participar do casamento. Sandra aceita ser madrinha ao lado de João Pedro.

07 de Agosto - Quarta-feira:

Egídio obriga Eliana a ir com ele ao casamento de Augusto e Buba. Rachid questiona Mariana sobre Dona Patroa e Norberto. Damião confronta Egídio, e Inácia revela a José Inocêncio que não confia em Egídio. José Inocêncio teme que o acordo de paz de Egídio seja uma armadilha. Eliana revela a Egídio que está grávida. As amigas de Buba chegam à fazenda para o casamento, mas esquecem o vestido de noiva no aeroporto. Buba decide suspender o casamento até Augusto ir a Ilhéus buscar o vestido.

08 de Agosto - Quinta-feira:

Buba experimenta o vestido de noiva da avó e se emociona. Humberto pede perdão a Buba na véspera do casamento. José Inocêncio e os filhos desaprovam a presença de Egídio e Eliana no casamento. Augusto recusa o presente de Egídio, um cavalo. Marçal ameaça Tião e os trabalhadores para deixarem as terras de Egídio. Tião decide acampar nas roças de Egídio. Buba e José Augusto finalmente se casam.

09 de Agosto - Sexta-feira:

Marçal é rendido por alguém escondido na mata. Eriberto e Bento brigam na festa de casamento por causa de Kika. Norberto revela a Rachid sobre sua noite com Iolanda. João Pedro e Sandra reatam a relação. Rachid decide deixar a vila e passar a casa de Jacutinga para Iolanda. Egídio revela a Marçal que contratou Damião para capturá-lo. Marçal assegura a Egídio que não atirou contra ele. Lu deixa claro que não quer se envolver com Bento.

10 de Agosto - Sábado:

Aurora retorna para sua fazenda sem José Inocêncio, que se surpreende ao encontrar Inácia enquanto cavalgava. Egídio disfarça quando Eliana menciona o desaparecimento de Marçal. Pitoco avisa Sandra sobre a expulsão dos trabalhadores da roça de Egídio. José Inocêncio vai até o pé de Jequitibá. Joana preocupa-se com o desaparecimento do marido. Tião ignora a orientação de Sandra e João Pedro para deixar a roça de Egídio. Inácia reza por proteção a José Inocêncio. Egídio oferece emprego a Damião. Teca fica abalada com o beijo de Pitoco.