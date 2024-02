“Renascer” traz de volta cramulhão de “Pantanal” | A TARDE

Ambientada na cidade de Ilhéus, na Bahia, “Renascer” estreou na noite desta segunda-feira, 22, na Rede Globo. O remake do sucesso de 1993 chamou muito a atenção dos internautas, que apontaram diversas semelhanças entre a novela e “Pantanal”, que também é uma obra de Benedito Ruy Barbosa, adaptada pelo neto dele, Bruno Luperi.

Um dos assuntos mais comentados na web foi a volta do “cramulhão na garrafa”, entidade sobrenatural imortalizada em Pantanal, mas que até então a Globo não havia mostrado. A imagem foi encomendada a um artista plástico.

"O cramulhão de Pantanal vai encontrar o cara com o diabo na garrafa em Renascer", brincou um perfil do X, citando a volta de Gabriel Sater, que interpretou o violeiro assombrado pelo capeta, Trindade, no remake de 2022.

É justamente o personagem de Gabriel em Renascer, o mascate Rachid, quem salva a vida de José Inocêncio, entregando a ele a imagem do cramulhão.

Sangrento

Capaz de dar pesadelos em muita gente, a cena do esfolamento de José Inocêncio (Humberto Carrão), mostrada na primeira versão, foi mantida. O personagem apareceu pendurado de cabeça para baixo em uma árvore e esfolado vivo.

O protagonista foi torturado pelos capangas do coronel Firmino (Enrique Diáz) logo após fincar o seu facão aos pés do Jequitibá-Rei. Mas antes disso, ele fez um trato com a árvore, de quem não haveria de "morrer de morte matada ou morrida" enquanto a lâmina continuasse na terra.