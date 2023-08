Repórter demitida da Globo por descumprir regra se pronuncia; confira

A jornalista Lívia Torres usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para se pronunciar pela primeira vez desde a sua demissão da TV Globo, na segunda-feira, 17, quando apresentou um evento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no YouTube.

A emissora proíbe contratados de participarem de eventos ou trabalhos remunerados para outras empresas.

"É imprescindível que o jornalista evite a percepção de que faz publicidade, mesmo que indiretamente, ao citar ou se associar a nome de hotéis, marcas, empresas, restaurantes, produtos, companhias aéreas etc. Participantes de programas esportivos televisivos, radiofônicos ou transmitidos pela internet seguirão neste quesito a política comercial de seus veículos", diz trecho do documento Princípios Editoriais do Grupo Globo, atualizado em 2018.



Lívia era funcionária da Globo há 14 anos.

"Nesse dia da 1ª foto, eu estava ao vivo cobrindo uma invasão no Morro do São Carlos, durante a pandemia. Começou um tiroteio, e tive que me abrigar na garagem de um prédio, sem parar de noticiar tudo ao vivo. A história acabou me rendendo as estreias no Jornal Nacional e no Fantástico", escreveu.

Ela lembrou que em algumas coberturas precisou ter domínio psicológico. "Como em 2019, na Ponte Rio-Niterói, quando estava no ar na hora que atiraram no sequestrador de um ônibus. Ou lá atrás, em 2010, quando começava no g1, recém-contratada, e cobri a retomada do Complexo do Alemão".

"Eu amo jornalismo porque sou louca por gente e por contar histórias. Fui de peito aberto a muitas lutas, especialmente, por causa das pessoas. A elas devo meu maior agradecimento. Ser repórter é muito mais do que estar com um microfone na mão. É ser ágil, sem perder a doçura, mas também inquieto".

Ela finalizou pontuando que viveu o período com ética e disse ser grata a tudo que aprendeu. "Cimentei cada tijolo com ética, profissionalismo e entrega. Dobrei horas, busquei incessantemente as melhores aspas, cultivei as melhores fontes. Sou grata por tudo que aprendi e construí. Chegou a hora de recalcular a rota, alçar novos voos. Obrigada por tanto carinho. A gente se vê por aqui. Bons ventos virão!".