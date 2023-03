Rodrigo Simas revela publicamente ser bissexual: "Sou livre"

O ator Rodrigo Simas, que namora a também atriz Agatha Moreira, revelou publicamente ser bissexual. “Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora", falou o artista em entrevista ao Jornal Extra.

Rodrigo, que está fazendo a peça “Prazer Hamlet”, aproveitou o papel de um personagem indeciso quanto a sexualidade e falou sobre o assunto abertamente. O ator falou também que é um cara livre e que acredita nas liberdades de escolhas de ser o que ele quiser ser.

“Não tenho problema em falar sobre isso. Mas é um tabu a pessoa ter que se rotular, dizer o que é ou não é. Eu sou um cara livre. Acredito na liberdade de escolha, de ser o que a gente quiser”, disse Simas ao Jornal Extra

Rodrigo Simas e Agatha Moreira já estão juntos há quatro anos. O ator contou no ano passado que sofreu por um certo tempo com os comportamentos tidos como masculinos com esses que ele não se encaixava.



"Hoje lido com elas muito melhor e tento fazer a diferença ao meu redor, com as coisas que penso não só sobre masculinidade, mas a respeito de homofobia, racismo e tudo isso", completou a entrevista o ator.