Saiba quem é quem no remake da novela Renascer | A TARDE

Com estreia nesta segunda-feira, 22, a nova novela das nove da TV Globo,"Renascer" já começa com a expectativa alta e planeja repetir o sucesso do início dos anos 90, quando foi ao ar a versão anterior.

O elenco vem recheado de grandes nomes como Marcos Palmeira, Maria Fernanda Cândido, Juliana Paes, Antonio Calloni e tantos outros 'figurões' da teledramaturgia que fazem parte do remake da trama original de Benedito Ruy Barbosa.

O neto do dramaturgo, Bruno Luperi, é responsável pelo texto. A direção artística fica com Gustavo Fernández, que repete a dobradinha de "Pantanal", remake exibido em 2022.

Veja os principais personagens de "Renascer"

José Inocêncio (Marcos Palmeiras e Humberto Carrão)

Marcos Palmeira e Humberto Carrão dividem o papel de José Inocêncio | Foto: Reprodução / Globo

Na primeira versão, o papel foi de Antônio Fagundes | Foto: Reprodução | Rede Globo

Jacutinga (Juliana Paes)

Dona de um bordel, acolhe mulheres como Maria Santa | Foto: Reprodução | Rede Globo

Na primeira versão foi vivida por Fernanda Montenegro | Foto: Reprodução | Rede Globo

Maria Santa (Duda Santos)

Maria Santa (Duda Santos) é o grande amor de José Inocêncio (Humberto Carrão) em Renascer | Foto: Reprodução / Globo

Na primeira versão, o papel foi de Patrícia Santa | Foto: Reprodução | Rede Globo

João Pedro (Juan Paiva)

Caçula de José Inocêncio e Maria Santa, disputa com o pai o amor por Mariana | Foto: Reprodução | Rede Globo

Na primeira versão, o papel foi de Marcos palmeira, que será José Inocêncio agora | Foto: Reprodução | Rede Globo

Mariana (Theresa Fonseca)

Jovem misteriosa que se envolve com José Inocêncio e com o filho dele, João Pedro | Foto: Reprodução | Rede Globo

Foi interpretada por Adriana Esteves na trama original | Foto: Reprodução | Rede Globo

José Augusto (Renan Monteiro)

Primogênito de José Inocêncio, trabalha como médico | Foto: Reprodução | Rede Globo

Na versão original, foi vivido por Marco Ricca | Foto: Reprodução | Rede Globo

José Bento (Marcelo Mello Jr.)



Segundo filho de José Inocêncio, atua como advogado, mas não gosta de trabalhar | Foto: Reprodução / Globo

Originalmente foi interpretado por Tarcísio Filho | Foto: Reprodução | Rede Globo

José Venâncio (Rodrigo Simas)

Terceiro filho de Inocêncio, é casado com Eliana, mas não é feliz | Foto: Reprodução | Rede Globo

Foi interpretado por Taumaturgo Ferreira em 1993 | Foto: Reprodução | Rede Globo

Eliana (Sophie Charlotte)

Esposa oportunista de José Venâncio | Foto: Reprodução | Rede Globo

Foi interpretada por Patrícia Pillar em 1993 | Foto: Reprodução | Rede Globo

Cândida (Maria Fernanda Cândido)

Mulher honesta, acolhe o jovem José Inocêncio e entrega suas terras à ele. O papel não existia na versão original | Foto: Reprodução / Globo

Ritinha (Mel Muzzilo)

Mell Muzzillo interpreta Ritinha em Renascer | Foto: Reprodução / Globo

Juliete (Flávia Barros)

Flavia Barros será a ambiciosa Juliete. | Foto: Reprodução / Instagram