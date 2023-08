SBT planeja documentários sobre Hebe, Gugu, Silvio Santos e mais

O SBT planeja o lançamento de séries documentais sobre os apresentadores Hebe Camargo (1929-2012), Gugu Liberato (1959-2019) e Carlos Alberto de Nóbrega, além de um especial sobre Silvio Santos.

Segundo a Folha de S. Paulo, os quatro são considerados nomes importantes na história da emissora. Fontes também disseram ao site que ainda não se sabe se as produções serão feitas para TV aberta ou streaming.

O apresentador Silvio Santos já tem uma série sobre sua vida, intitulada O Rei da TV e produzida pelo Star+. Hebe também conta com uma produção em sua homenagem, da Globoplay, que é derivada do filme com Andréa Beltrão.