Shopie Charlotte e Daniel de Olievira confirmam término | A TARDE

Os atores Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira terminaram o relacionamento após mais de 15 anos juntos. A informação foi confirmada ao jornal Estadão.

Os dois casaram em 2016, quando aconteceu o nascimento de Otto, agora com 8 anos. Daniel de Oliveira também é pai de Moisés e Raul, fruto da relação com Vanessa Giácomo, com quem foi casado até 2012.

Nesta segunda-feira, 29, data do aniversário de Charlotte, que completa 35 anos, Oliveira fez uma publicação nas redes sociais com um vídeo da atriz. “Viver a seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo da mulher impressionante. Além de tudo, você sempre foi uma mãe extraordinária por nosso Otto. Aprendi a ser um Pai melhor, vendo a mãe que você é. Te admiro e lhe exaltarei sempre. Que seus caminhos sigam abertos pra vida e pro mundo, você merece seus sonhos”, escreveu o ator.

Charlotte e Oliveira, hoje com 46 anos, se aproximaram durante as gravações da novela O Rebu, em 2014, na Argentina, quando foram flagrados em clima de romance.