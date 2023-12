Stênio Garcia recebe alta médica após desmaio durante exame | A TARDE

O ator Stênio Garcia recebeu alta do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 15. A informação foi confirmada pelo boletim médico do profissional, de 91 anos.

Garcia foi internado nesta quarta-feira, 13, após desmaiar durante a realização de um exame de sangue em casa. Antes de ser liberado, o ator publicou um vídeo nas redes sociais para tranquilizar os fãs.

“Antigamente eu e todos nós tínhamos mal-estar, vínhamos no hospital, fazíamos exames e voltávamos para casa tranquilamente”, publicou o ator.

