Sthefany Brito chora pelo irmão Kayky: “está lutando muito”

A irmã de Kayky Brito, Sthefany Brito, surgiu emocionada, mais uma vez, ao falar sobre o estado de saúde do ator. Ela afirmou que o artista “está lutando muito” e ressaltou que ele “está vivo”.

“Estou ensaiando vir aqui muitas vezes. Tentei muitas vezes, mas não conseguia falar sem chorar. Não posso deixar de agradecer por todas as orações, apoio e energia positiva em prol do meu irmão”, disse ela aos prantos, por meio dos seus stories no Instagram nesta segunda-feira, 4.

“A gente agradece a Deus por ele estar vivo. Ele está aqui, poderia ter sido muito pior. Ele é um guerreiro, está lutando muito. No tempo de Deus e no tempo dele, teremos ele de volta”, torceu.

Kayky Brito passou por uma cirurgia de fixações de fratura na pelve e no braço direito na segunda. A esposa dele, Tamara Dalcanale, reafirmou que a cirurgia foi bem-sucedida e que “toda energia positiva está sendo importante para a sua recuperação”.

“Você é forte, meu amor! E eu tenho certeza que você logo vai estar bem, esse momento ficará para trás e a nossa família, nossa construção de vida e todos os nossos sonhos para futuro se realizarão”, escreveu ela, nas redes sociais.

“Agora é hora de você ficar tranquilo e se recuperar. Aqui, estamos todos juntos com um só coração em você. Só agradeço a Deus por você estar aqui. Tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo, já deu!”, finalizou.

Kayky Brito, ator de 34 anos, foi atropelado por um carro de aplicativo na madrugada do sábado, 2, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano.

O artista, cuja carreira se destacou na década de 2000 com as novelas “O beijo do vampiro” e "Chocolate com Pimenta”, foi atingido pelo veículo quando atravessava a via, na altura do condomínio Barra Bela. O motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ªDP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio, onde fez o exame de alcoolemia.

A Polícia Militar (PM) informou que não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica pelo atropelador. Segundo o delegado ngelo José Lages Machado, titular da 16ª DP, o motorista do carro de aplicativo foi autuado por lesão corporal de trânsito.