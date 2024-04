Tadeu Schmidt grava Conversa com Bial com plateia formada por ex-BBBs | A TARDE

Apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt participa nesta quinta-feira, 18, de uma gravação especial no 'Conversa com Bial', apresentado por Pedro Bial.

Este é o programa de estreia da temporada e marca o primeiro encontro entre o precursor da apresentação do reality e o atual.

O programa marca ainda o retorno da plateia, suspensa da atração devido a pandemia da Covid-19. Para celebrar o encontro, a plateia será formada apenas por ex-BBBs.

Entre os participantes, estão Ricardo Alface e Sarah Aline(BBB 23), Vanessa Mesquita e Clara Aguilar, (BBB 14), Max Porto, (BBB 9), André Martinelli, (BBB 13), Natália Deodato, (BBB 22) e Rodrigo Cowboy (BBB 2).

O programa está previsto para ir ao ar na segunda-feira, 22.

| Foto: Divulgação | Fabiano Battaglin

| Foto: Divulgação | Maurício Fidalgo

| Foto: Divulgação | Maurício Fidalgo

| Foto: Divulgação | Maurício Fidalgo

| Foto: Divulgação | Maurício Fidalgo

| Foto: Divulgação | Maurício Fidalgo

| Foto: Divulgação | Maurício Fidalgo

| Foto: Divulgação | Maurício Fidalgo

| Foto: Divulgação | Maurício Fidalgo