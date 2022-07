Tadeu Schmidt não apresentará o BBB 23, diz colunista; Globo nega

A edição 23 do Big Brother Brasil não terá o apresentador Tadeu Schmidt no comando, segundo noticiou nesta quinta-feira, 14, o colunista Alessandro Lo Bianco, do A Tarde é Sua.

Segundo ele, a direção da Globo se reuniu para discutir a edição 22, o que inclui o apresentador e os diretores Rodrigo Dourado e Boninho.

O colunista afirmou que foi feita pesquisa interna que apontou que a escolha de Schmidt, mesmo aprovada pelo público, teria sido um erro.

Com os dados, a direção teria avaliado, segundo o colunista, a escolha de um novo nome para o comando do reality.

Globo nega

Entretanto, após a viralização da possibilidade da saída de Schmidt do BBB, a Globo negou a informação de Lo Bianco.

"É fake news, Tadeu Schmidt está confirmadíssimo", disse a emissora, em nota.