"The Idol" é cancelada pela HBO após uma temporada

"The Idol", drama do criador de "Euphoria", Sam Levinson, e do cantor The Weeknd, foi cancelado pela HBO na segunda-feira, 28, após uma temporada que foi bastante criticada.

Em comunicado, um porta-voz da emissora disse: "The Idol foi uma das produções originais mais provocativas da HBO, e estamos satisfeitos com a forte resposta da audiência".

"Após muita reflexão e consideração, a HBO, assim como os criadores e produtores, decidiram não avançar com uma segunda temporada. Somos gratos aos criadores, elenco e equipe pelo trabalho incrível", completou.

Polêmicas

The Idol, anunciada em 2021 pela HBO, passou por supostas turbulências nos bastidores. Uma matéria da Rolling Stone revelou um clima de caos generalizado, com demissões e um rombo orçamentário. O cantor The Weeknd rebateu as acusações em um vídeo em suas redes sociais.

O projeto sofreu diversas críticas negativas, e a audiência ficou aquém de outros programas recentes da HBO, virando um fracasso para o canal.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a decisão de renovar ou cancelar o The Idol estava em andamento até recentemente. Não havia um plano definido para uma sequência de várias temporadas, embora houvesse opções para continuar a série com o fim dos 5 primeiros episódios.

A primeira temporada de The Idol está disponível pela HBO Max.