"The Last of Us" pode ter mais de três temporadas

O showrunner de "The Last of Us", Craig Mazin, disse, em entrevista ao Hollywood Reporter, que a série da HBO pode ter quatro temporadas. Segundo ele, algumas precisarão de menos episódios e outras de mais.

“Nunca se sabe. Pode acabar sendo três ou cinco. Mas quatro parece um bom número. Algumas temporadas, por causa da história que estamos contando, precisarão de menos episódios e outras precisarão de mais”, explicou Mazin.

Na mesma ocasião, o showrunner sugeriu que a intérprete de Abby - uma das personagens mais importantes do jogo "The Last of Us Part II" e que os fãs estão mais ansiosos para ver no programa - pode ter sido definida antes da greve dos atores de Hollywood.

“Talvez… a greve nos parou no meio do caminho. As coisas estavam em andamento. Olha, Abby foi o primeiro papel que queríamos definir. Temos um histórico muito bom de fazer grandes anúncios de elenco, com as pessoas dizendo ‘Sério?’, o que provavelmente continuará. Então, podem discordar, mas acho que acertamos até agora e o público parece achar que acertamos”, pontuou.

The Last of Us se passa 20 após a quase extinção da humanidade devido à infecção de fungos Cordyceps. É quando Joel, interpretado pelo Pedro Pascal, é contratado para levar Ellie, vivida pela Bella Ramsey, para fora de uma zona de quarentena.

A primeira temporada do programa pode ser encontrada no HBO Max. A produção foi renovada para um segundo ano, mas a produção está paralisada devido às greves dos roteiristas e atores de Hollywood.