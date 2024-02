Vanessa Lopes rompe com os pais e vai morar com amiga, diz colunista | A TARDE

Após apertar o botão e desistir do BBB 24, Vanessa Lopes teria rompido com os pais e se mudado para a casa da amiga Maria Clara Garcia, que assim como a influenciadora, também é tiktoker. As duas já gravaram diversos conteúdos juntas, desde o início da carreira.

De acordo com o jornal Metrópoles, durante o programa A Tarde é Sua, nesta quarta-feira, 25, o colunista Lo-Bianco afirmou que Alisson e Lica Ramalho, pais de Vanessa, a tratavam como uma “máquina de dinheiro” e não a acolheram após sua saída do reality.

Vanessa não teria gostado do posicionamento dos pais durante seu confinamento. Depois de sair da casa, a influenciadora teria discutido com os pais e apagado fotos juntos. Além de Ana Clara, o ator João Guilherme, com quem já teve um affair, também tem dado apoio a Vanessa.

Durante sua participação no reality, os pais de Vanessa continuaram publicando conteúdo nas redes sociais, mesmo em meio às polêmicas que envolviam a influenciadora. Lica chegou a dizer que conhecia a filha e que seu comportamento dentro da casa era normal.

Durante sua participação no reality, Vanessa disse que os pais são frios e consideram que chorar é sinal de fraqueza. Isso é um trauma antigo que a participante tem com os pais.