Vazou! Saiba quem é o vencedor do The Masked Singer Brasil 4 | A TARDE

ALERTA: A MATÉRIA A SEGUIR CONTÉM SPOILER!

A quarta temporada do The Masked Singer Brasil começou há um mês, as gravações ocorreram em janeiro e a grande final deve ser exibida a partir do dia 7 de abril. O grande vencedor desta edição é o Bode, que tem o ator Silvero Pereira por trás da fantasia.

Em uma competição acirrada, o Bode enfrentou a Preguiça e a Sereia Iara, disputando o coração dos jurados Taís Araujo, Sabrina Sato, Paulo Vieira e José Loreto. Ludmillah Anjos e Evelyn Castro foram as artistas por trás dessas personas, respectivamente.

A Preguiça, representada por Ludmillah, garantiu o segundo lugar, enquanto a Sereia Iara, interpretada por Evelyn, conquistou o terceiro. Na final, os três competidores encantaram a plateia com duas performances, mas foi a emocionante apresentação do Bode, ao som de uma composição de Caetano Veloso, que conquistou os jurados.

Enquanto a Preguiça encantou com uma interpretação de Beyoncé e a Sereia Iara encantou com uma música de Alicia Keys. A MC Porquinha, da cantora Luiza Possi, foi eliminada na semifinal e encerrou sua jornada na quarta posição.

Até agora, diversos famosos foram desmascarados ao longo da temporada, incluindo Louro Mané (ETzinho), Popó Freitas (Chimarrão), Supla (Livro), Trevo da Sorte (Karol Conká) e Cuco (Diogo Almeida).

Além disso, ainda estão na competição os personagens Pé de Alface, Mamãe Abacate e Dona Formiga, com a apresentação de Ivete Sangalo.