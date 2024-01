Veja todas as fantasias do The Masked Singer Brasil 4 | A TARDE

Apresentado por Ivete Sangalo, o 'The Masked Singer Brasil' retorna no dia 21 de janeiro e vai ocupar as tardes de domingo após o 'Temperatura Máxima' na TV Globo.

Sob a nova co-apresentação de Kenya Sade, encarregada de interagir com convidados e revelar os bastidores, a temporada traz ainda um grupo de jurados renovado. Além de Taís Araujo e Sabrina Sato, agora se juntam os estreantes José Loreto e Paulo Vieira.

Com dinâmica renovada, o desafio persiste sobe o questionamento: quem são as celebridades por trás das fantasias surpreendentes?

Os participantes adotam diferentes abordagens para confundir elenco, plateia e público. Nesta temporada, o grupo de personagens destaca a brasilidade, representando diversas culturas regionais.

A quarta temporada traz um novo cenário em formato de arena 360º, prometendo uma experiência mais próxima para a plateia, que poderá dançar e cantar junto aos mascarados e ao balé.

Conheça todos os mascarados da edição:

Dona Formiga, Chimarrão e MC Porquinha | Foto: Divulgação | Mauricio Fidalgo

Pé de Alface e Mamãe Abacate | Foto: Divulgação | Mauricio Fidalgo

Livro e ETzinho | Foto: Divulgação | Mauricio Fidalgo

Cuco, Preguiça e Bode | Foto: Divulgação | Mauricio Fidalgo

Trevo e Sereia Iara | Foto: Divulgação | Mauricio Fidalgo