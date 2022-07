William Bonner testa positivo para Covid-19 e é afastado do JN

William Bonner foi afastado da bancada do Jornal Nacional após testar positivo para a Covid-19. Nesta quarta-feira, 20, ele contou que sua invencibilidade caiu e o vírus aproveitou a brecha.

Entretanto, ele está vacinado com quatro doses da vacina. "A defesa armada com duas Astrazêneca e duas Pfizer tá dando conta", escreveu Bonner.

Conforme o protocolo, ele deve retornar à apresentação do jornal na próxima semana, caso teste negativo para a doença.

Por alguns dias, Renata Vasconcellos também estará fora da bancada do JN. Segundo a Globo, ela está produzindo um projeto do JN para as eleições 2022.

Nesta semana, ela testou negativo para a Covid-19.