Xuxa diz que usou inteligência artificial para aprender sobre racismo | A TARDE

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou, durante uma entrevista, que vem aprendendo bastante sobre pautas raciais e parte desse processo foi uma ferramenta de inteligência artificial (IA).

“Estou vivendo e aprendendo muito. Querendo aprender muito. Acho que muita gente vai se ver no meu lugar. De uma mulher branca, privilegiada, mas que acaba falando, repetindo, pensando, agindo de maneira, às vezes, incorreta, sem querer. A gente não pode mais falar que não quis falar, ou que não sabia. Temos informação”, explicou, em entrevista à Quem.

A Rainha dos Baixinhos contou que a IA promete ajudar as pessoas a buscarem mais informação sobre a luta antirracista. “Vai tirar muitas dúvidas. A mudança começa quando a gente se informa. Estou muito feliz em fazer parte de uma mudança tão importante”, relatou.

Ela declarou como se sente com a sua atuação no passado em relação às pautas raciais. “A gente fica envergonhado de repetir coisas incorretas, de fazer interações desagradáveis. E vem aquela pergunta: ‘Nossa, se eu não sabia, por que ninguém me falou? Por que a gente repete apenas as coisas e aceita?'”, acrescentou.

Xuxa pontuou que deseja ser um exemplo para que outras pessoas possam seguir o mesmo caminho. “Que as pessoas pensem assim: ‘errei bastante que nem ela, errei tanto quanto ela, mas estou num caminho parecido de aprendizado’. Quero muito aprender e pergunto muito. Tem pessoas que não erram porque querem, mas outras, sim, elas são racistas mesmo. São pessoas desinformadas que querem ser preconceituosas, querem seguir esse caminho da discriminação”, finalizou.

