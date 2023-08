Xuxa revela motivo de "pacto com diabo" não entrar em documentário

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou, em entrevista ao Gshow, porque algumas teorias sobre a sua vida - como o suposto pacto com o diabo ou o que seria ouvido ao rodar o seu disco ao contrário - não entraram em 'Xuxa, o Documentário'.

A Rainha dos Baixinhos disse que fica com pena das pessoas que acreditam nessas teorias. "É assinar embaixo que elas são burras. ‘A Xuxa teve um pacto com o diabo’. Pelo amor de Deus! Como posso ter um pacto com o diabo se eu tenho o melhor na minha vida?”, disparou.

Na mesma ocasião, Xuxa também falou sobre os boatos de suas bonecas serem possuídas. “A boneca? Como podem inventar uma coisa dessas… O disco ao contrário…. Qualquer disco ao contrário fica esquisito e você pode colocar tudo que a sua imaginação mande”, comentou.

Além disso, a apresentadora pontuou que Pedro Bial, diretor do documentário, não colocaria assuntos como esse no documentário. “Acho que ele não botou porque o Pedro tem um intelecto diferente. É uma pessoa muito bem informada. Ele dar asas a essa coisa é meio que dizer assim: ‘Olha a idiotice de vocês, a burrice de vocês me fez parar para pensar por 10 segundos’…”, completou