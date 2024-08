Curso para mulheres do setor audiovisual tem inscrições prorrogadas

Ao todo, serão selecionados 40 projetos de obras audiovisuais de curtas metragem - Foto: Divulgação

A 2ª edição do Laboratório Sala de Roteiristas, curso de formação para mulheres que atuam no setor audiovisual, estão inscrições prorrogadas que podem ser feitas até 4 de agosto. O Laboratório, que é totalmente gratuito e 100% online, é voltado para mulheres roteiristas, produtoras executivas e editoras/montadoras, estreantes ou profissionais inscritos que desejem desenvolver curta-metragens.

As interessadas em participar devem se inscrever pelo site do projeto (https://linktr.ee/saladeroteiristasbr). Serão reservadas, por turma, um mínimo de 50% de vagas para candidatas negras e 10% para candidatas indígenas.

Ao todo, serão selecionados 40 projetos de obras audiovisuais de curtas metragem de ficção com até 25 minutos de duração. As atividades do Sala de Roteiristas foram divididas em um programa de 5 (cinco) oficinas de formação que vão tratar sobre o desenvolvimento de ideias em roteiros até o primeiro corte fílmico, passando, também, pelo desenvolvimento de técnicas e estratégias de produção, marketing e distribuição. As participantes podem se inscrever em mais de uma oficina, mas serão selecionadas em apenas uma.

A coordenação pedagógica é da pós-doutora e doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas, e cofundadora do Estude Séries, Maíra Bianchini, e tem como professores a produtora cultural Driele Mota; a roteirista e diretora Rebeca Thaís; o montador profissional e jornalista Alfredo Barros; além do roteirista e idealizador do projeto, Gustavo Erick.

O projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.

A capacitação será realizada em cinco workshops, com carga horária de 24 horas de conteúdo voltado para formação, análise e vivência em torno dos projetos submetidos. Cada workshop contará com turmas formadas por oito mulheres, que vão se debruçar sobre os projetos apresentados. Os temas dos workshops são os seguintes: “Da Ideia ao Argumento de Ficção”; “Do Argumento ao Roteiro de Ficção”; “Do Roteiro ao Mercado”; e “1º Corte do Curta”.