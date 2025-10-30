De graça! Exposição de arte originária celebra cultura e ancestralidade

Mostra ficará em cartaz no Restaurante Recôncavo - Foto: Divulgação

A exposição Olhares de um povo que re-existe em nós estreou em Salvador, reunindo obras do artista visual Artur Soar e dos Rabiscuitos do cacique Juvenal Payayá. Direto de Lençóis (BA), os trabalhos dialogam sobre ancestralidade, território e resistência, traduzindo a força simbólica, espiritual e política da arte originária.

A mostra ficará em cartaz no Restaurante Recôncavo, na Barra, até 23 de dezembro, com visitação gratuita das 11h às 21h.

A curadoria destaca o encontro entre dois modos de criação distintos, mas igualmente potentes. Marjorie Nolasko, coordenadora do Campus Avançado da Chapada Diamantina da UEFS e idealizadora do projeto, ressalta: “A grandeza do artista que divide o espaço com o ‘rabiscador’ — como se define Juvenal Payayá — está na humildade de quem cria com propósito. Ambos afirmam: estamos aqui! E estamos rebrotando, nos reorganizando, retornando e retomando".

O líder espiritual e escritor, Juvenal Payayá | Foto: Divulgação

Nascido em Salvador e criado em Lençóis, Artur Soar é bacharel e mestre em Artes Visuais pela UFBA, com pesquisa voltada ao uso da ardósia da Chapada Diamantina em gravuras. Artista premiado, mantém sua galeria em Lençóis e também atua como músico, compositor e cordelista. Entre seus trabalhos, está a ilustração da série Vidas em Cordel, do Museu da Pessoa, e a premiada série Pretos, no 64º Salão de Artes Visuais da Bahia.

Líder espiritual e escritor, Juvenal Payayá acredita na terra como um ser vivo que sustenta a vida. Seus rabiscos e escritos surgem da escuta da natureza e da reconexão com os ciclos naturais. Autor de livros como Rabiscuitos, Retorno para a Caverna e O Filho da Ditadura, Payayá atua como ponte entre conhecimento ancestral e novas gerações, denunciando o avanço predatório sobre serras e florestas e reafirmando a língua originária Tupy em seus registros.