Decoração para o 2 de Julho começa a ser instalada em Salvador

Trabalho será realizado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

Os trabalhos de decoração do percurso do Desfile ao 2 de Julho, Independência do Brasil na Bahia, em Salvador, serão iniciados na noite desta quarta-feira, 26, na Lapinha. O trabalho será realizado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM).

As peças que ganharão as ruas e espaços são assinadas pelo artista plástico Ray Vianna e foram confeccionadas de acordo com o tema central escolhido para este ano, “Dois de Julho - Povo Independente”.

Ao longo do circuito, serão instaladas mais de 25 peças, além de estandartes que serão colocados em prédios públicos, como o da Câmara Municipal. As obras foram construídas em lonas impressas, compensados e madeiras.

Compõem também o projeto de ornamentação a fixação dos arcos do triunfo na entrada do Taboão, no Largo do Pelourinho, resgatados nas comemorações do ano passado, e ainda o embelezamento dos caramanchões do caboclo e da cabocla.

As ilustrações que serão apreciadas pelo público durante o cortejo, com os personagens populares homenageados, foram criadas por Daniel Soto, especialmente convidado para o projeto.