Designer baiano é finalista de prêmio internacional; confira

João Ferreira - Foto: Divulgação

O designer baiano João Ferreira está concorrendo a um prêmio da World Brand Design Society (WBDS), que é uma comunidade profissional internacional sediada no Reino Unido. Ele teve o seu projeto selecionado e pode ser destaque na capa do site.

A WBDS é conhecida por promover avaliações de trabalhos criativos nas áreas de design de marcas corporativas e de consumo. O projeto da vez é criar a identidade visual da Hoa Studio Marcenaria.

A empresa fez a escolha da sua paleta de cores com tons marrons e verdes, que lembram a natureza e a essência da madeira, complementados por tons neutros e quentes, como branco, cinza e amarelo, que adicionam sofisticação e modernidade.

VEJA TAMBÉM:

>>>Executiva do União Brasil não descarta coligação com PT; entenda

>>>Bahia registra mais de 100 mortes por dengue

>>>Pesquisadores realizam celebração ao Teatro do Oprimido; conheça

Em seu extenso currículo profissional, o baiano acumula técnicas de desenho que aprendeu em La Coruña, na Espanha, através das consultorias que prestou a corporações. Ele também é o responsável pela criação de grandes marcas em Salvador, como a Miau, Eleitte Taxi, Juspodivm, Editora Podivm e 33 Restaurante Arte Papel.

João é diretor do Açores Studio Design, inaugurado no ano de 2023. O nome faz referência às Ilhas Açorianas, um dos maiores santuários de baleias do mundo.

| Foto: Divulgação

Com 30 anos de experiência na área de design, ele falou da sua alegria ao receber a notícia: “Hoje acordei com a surpresa maravilhosa: a aceitação de um trabalho meu pela World Brand Design Society. A WBDS concede premiações reconhecendo talentos em todo o mundo sem qualquer influência ou patrocínio, o que torna ainda mais especial este momento, com uma concepção absolutamente orgânica!”



“Estou muito feliz pelo reconhecimento… a partir dessa conquista, quero agradecer a todos os que fizeram e fazem parte dessa jornada, reafirmando o meu compromisso com esta profissão especial e tanto defendo!”, concluiu.

Você pode votar acessando o site: https://abrir.link/BtYVP