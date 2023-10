Dia das Crianças: confira dicas do que fazer com os pequenos | A TARDE

O Dia das Crianças é uma data especial para celebrar a infância e proporcionar momentos de diversão e aprendizado para os pequenos. Uma ótima maneira de comemorar essa data é por meio de atividades que estimulem a criatividade e o conhecimento das crianças.

Do teatro ao museu, passando pelo clube e nos shoppings, o Portal A TARDE reuniu algumas dicas culturais - muitas gratuitas - para tornar a quinta-feira, 12, ainda mais alegre. Confira:

Teatro e outras atividades

Teatro Sesc Casa do Comércio - O equipamento cultural, localizado na Av. Tancredo Neves, promove o Festival Stripulia, com encenações dos contos Chapeuzinho Vermelho, às 11h, e Saltimbancos, às 16h. Os ingressos custam R$80 (inteira) e R$40 (meia) no site do teatro.

Circo Mundo Mágico - O Circo Mundo Mágico, localizado próximo ao Shopping Paralela, terá show especial. Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 120 no Sympla.

Nordeste de Amaralina - O Projeto Quabales recebe ação social gratuita e aberta ao público, mas no dia 14 de outubro, das 8h às 12h. O evento vai ser dentro do Centro Cultural Quabales. A ideia é proporcionar um momento lúdico e educativo às crianças de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social, com brincadeiras, doações dos brinquedos e livros, lanches e uma apresentação musical da cantora Gabriela Lima.

ZunZunZum Pub - Vai promover uma oficina gastronômica comandada pelo chef Erick Luz e pelo mini chef Rafael Cortês, de 10 anos. O público poderá conhecer dois novos petiscos da casa, localizada na Av. Praia de Itapuã, 1734, em Vilas do Atlântico: crocantes de costela suína e de carne de sol.

Museus

Museu do Mar - O Museu do Mar Aleixo Belov, no largo do Santo Antônio Além do Carmo, terá uma nova sessão especial de contação de história do livro “Velas Cheias de Sonhos”, de autoria do baiano Bito Teles. A atividade será guiada por uma “sereia”, e os pequenos poderão participar de uma oficina de palitoches. Os ingressos para acessar o museu custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Crianças de até 5 anos não pagam.

Centro Cultural Sesi Casa Branca - O equipamento cultural, localizado na Cidade Baixa, promoverá a primeira edição do ‘Festival da Imaginação’, a partir das 14h. A programação começa às 14h30 com a leitura de fábulas pelo Núcleo Artístico Aworan. Logo em seguida, o público poderá assistir o espetáculo infanto-juvenil “Patrulha Protetora do Planeta” e, encerrando as atividades haverá contação de histórias com a Cia de Teatro 20 Contar. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 20 pelo Sympla e na bilheteria do local.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) - Contará com diversas atrações gratuitas: Sessões de Cinema do filme Bichos 3 –Megavírus, às 10h, e Um Filme de Cinema, às 14h. Pouco depois, às 15h30, acontece a Oficina de Pintura e às 16h30, apresentação de Jiu-jítsu pelo Projeto Pérolas.

Museu Geológico da Bahia - São 15 exposições temáticas, com conteúdo para todas as idades, incluindo a Sala do Universo e o Salão dos Fósseis. A entrada é gratuita e funciona das 13h às 17h.

Museu do Mar terá contação de histórias | Foto: Divulgação

Shoppings

Shopping Piedade - Em razão do Dia das Crianças, o Piedade preparou uma programação especial e gratuita para o público infantil. Durante todo o dia a criançada vai poder se divertir com lindos personagens, show de mágica com o Mágico Lorran, distribuição de pirulitos e balões, animação com brincadeiras, contação de história e muito mais. Além disso, a Praça Central do Shopping Piedade, no piso L2, recebe o parque temático Turminha do Rancho que leva as crianças para uma verdadeira aventura na roça. Para aproveitar a atração o valor é R$ 15 a cada 10 minutos, R$ 30 a cada 30 minutos e R$ 1 a cada minuto adicional.

Shopping Barra - O Shopping Barra recebe, até o dia 22 de outubro, o Castelo dos Monstrinhos, que conta com uma piscina gigante, com mais de 200 mil bolinhas, um castelo composto por tobogã e escorregador túnel. Além destas atividades, ainda contará com uma a xícara giratória, um labirinto desafiador, camas elásticas e um espaço instagramável. Para acesso ao parque, o valor do ingresso é de R$ 40 para o período de 30 minutos, e cada minuto adicional custa R$ 1. Dando seguimento às ações de incentivo à inclusão, pessoas com deficiência e seus acompanhantes terão gratuidade por 30 minutos.

Shopping Paseo - No Shopping Paseo, haverá show gratuito do grupo Canela Fina. O evento acontecerá a partir das 15h, com acesso gratuito e aberto ao público, e também poderão ser feitas doações de brinquedos ou calçados, inclusive chinelos, para o projeto Família Adota Família, atuante na Suburbana e no bairro de Areia Grande, na Região Metropolitana de Salvador.

Shopping Bela Vista - O Shopping Bela Vista promove o evento Heróis no Mundo da Imaginação, uma experiência que traz como tema os Heróis. Através de oficinas culturais gratuitas, a iniciativa vai proporcionar para os pequenos a personalização de capas e máscaras e um espaço chroma key onde a criança vai poder receber essa foto no celular. O centro de compras conta também com o KidPlay, um espaço localizado na Praça Central (Piso L1) com diversos brinquedos para crianças entre 3 e 13 anos. Os ingressos variam entre R$ 40 (para 30 minutos de brincadeira) e R$ 70 para curtir a recreação sem hora para acabar (tempo ilimitado).

Shopping Itaigara - O Shopping Itaigara contará com uma grade de atrações que inclui o espetáculo Um Amor de Lagartixa por Terezinha Passos; às 11h30, a contação da história Clara e o Pé de Chulé por Cristiane Prado; às 14h, um show da Trupe Musiclauns, com participação do animador Perna de Pau; às 15h30, contação da história O Palácio dos Elefantes por Thaís Vivas; às 16h, o lançamento do livro Eva da autora Regina Luz; às 16h30, contação encenada A Festa dos Pets por Marcela Rosa; e às 17h30, o lançamento do livro Eu não gosto de histórias por Carla Chastinet. Já na Praça de Alimentação, a partir das 16h, quem vai comandar a festa é o Especial Beto Narchi.

Shopping da Bahia - O Shopping da Bahia (SDB) recebe os personagens da Cia Kika Tocchetto para uma Parada Infantil. O desfile tem saída no Planeta Criança, no 3º piso, e contará com a entrega de doces e balões nos corredores do centro de compras, gratuitamente. Outras opções do centro de compras incluem um parquinho temático dos Smurfs no 2º piso, com piscina de bolinhas e tobogã e o circuito de brinquedos Desafio Radical.

Boulevard Shopping Camaçari - No Boulevard Shopping Camaçari, haverá programação gratuita com banho de espuma, pintura facial, brinquedos infláveis com splash, chute ao alvo, futebol de salão; grupo Pijamando com brincadeiras tradicionais, como corrida de saco, cabo de guerra; show do mágico Lorran; Bumblebee; Palhaça Pipoca e apresentação musical da cantora Maria Nicoly. As atividades acontecem das 14h às 19h.

Salvador Norte Shopping - No Salvador Norte Shopping, a diversão gratuita fica a cargo da Escola de Magia e Bruxaria, com aulas temáticas de Botânica; Adivinhação; Poções; Defesa; Antitrevas; Taverna do Javali onde é possível experimentar as bebidas místicas como poções e elixires, cerveja caramelada (sem álcool) e uma lojinha com mais de mil produtos temáticos, como varinhas mágicas, poções, doces temáticos. Oficina de Dragões Cuspidores de Fogo, de Orelha de Elfo, Vaso de Mandrágora, Fênix Voadoras, entre outras.

Parque Shopping Bahia - O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, recebe o Museu do Videogame Itinerante, com mais de 350 videogames expostos. Os visitantes poderão conhecer a jornada cronológica dos videogames e ver de perto os primeiros consoles. Inscrições gratuitas para os torneios no site do shopping.

Shopping Paralela - A atração do Shopping Paralela é o Circuito da Galinha Pintadinha, localizado na Praça de Eventos 2. Os ingressos custam R$ 50 por 30 minutos e R$ 1 cada minuto extra, e podem ser adquiridos no local.

Espetáculo Patrulha Protetora do Planeta | Foto: Divulgação

Clubes e praia

Fantástico mundo da Adelba - O clube da Adelba, em Piatã, vai promover um evento com mais de 15 brinquedos, incluindo touro mecânico, futebol de sabão, pintura, parede de escala, ponte flutuante e gincanas. Também haverá apresentação do grupo infantil Fashionistas. Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 50 no Sympla.

Dia Das Crianças na APS - Uma gincana recreativa na Arena Parque Santiago, no Parque Bela Vista, vai reunir torneio de futebol e baleado, além de apresentação circenses, banho de carro pipa, e arena Kids livre. Alunos do Galicia Academy que comprarem presencialmente terão desconto. Os ingressos custam R$ 60 no Sympla.

Brizza Beach Club - O espaço, localizado entre o Rio Joanes e a praia de Buraquinho, vai contar com uma programação exclusiva para o dia 12 de outubro. Na ocasião, das 11h às 14h, uma equipe de animação vai realizar jogos lúdicos, escultura de balões, show de bolha de sabão, pintura facial artística, tatuagem, maquiagem fashion e coreografias divertidas. O espaço é exclusivo para crianças (até 12 anos de idade), porém para os menores de 5 anos o acesso deve ter o acompanhamento dos pais. O Brizza funciona das 9h às 18h, e o acesso aos sábados, domingos e feriados custa R$ 30 por pessoa. Para crianças de até 12 anos o acesso é gratuito.

Mahi Mahi - Píer localizado no Hotel Sol Victoria Marina, no Corredor da Vitória, o Mahi Mahi contará uma equipe de animação desenvolvendo atividades lúdicas e criativas, brincadeiras, jogos, bolhas de sabão, pinturas faciais artísticas, aplicação de tatuagens divertidas, maquiagens fashion e muito mais. Para acessar o píer Mahi Mahi, é necessário o pagamento de R$ 70 por pessoa, sendo que crianças de até 12 anos não pagam. Vale lembrar que o espaço não trabalha com reservas e funciona até atingir o limite máximo de pessoas. O Mahi Mahi funciona das 10h às 19h. Para as crianças, o espaço conta ainda com piscina e banho de chuveirão.