Diretor de Turismo nega chance de novo circuito de Carnaval para 2025

BOCA DO RIO?

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães, afrimou que não há previsão de ser realizado um "teste" do Carnaval da capital em circuito na Boca do Rio.

Mais cedo, durante evento na Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomercio-Ba), ele afirmou que, caso um circuito novo seja criado, ele precisará ser testado de alguma forma antes de efetivamente estrear na folia.

"Não existe essa possibilidade de um novo circuito para o ano de 2025, que está sendo muito especulado. E se caso o prefeito venha um dia a ter um novo circuito, ele vai ter a sensibilidade de antes testar esse circuito de alguma forma, isso é o que foi o que foi falado. Não foi falado que o circuito vai ser testado. Isso não existe e isso não foi falado", explicou.

Ele pontuou que o trâmite vale para qualquer possibilidade de circuito novo que venha ser criado para a festa momesca.

"Qualquer novidade, antes de ser lançada em um carnaval oficial da cidade de Salvador, a Saltur, junto com o prefeito, com certeza vão antes ver, estudar esse circuito. Seja em um evento popular alternativo, seja em uma comemoração, mas não vai chegar num carnaval, que é o maior evento popular do mundo, e lançar um circuito", disse ele.

Gegê afirmou ainda que o pensamento sobre um novo circuito no carnaval só cabe ao prefeito Bruno Reis, que atualmente pensa em formas de melhorar a festa.

"Eu sei que eles estão pensando já, desde que o carnaval passado acabou, como fazer um ainda melhor, dividindo mais as atrações entre os circuitos que já existem, buscando alternativas de talvez um circuito infantil, para não confundir com o circuito tradicional, para realmente evitar atrasos, isso que está sendo conversado, mas não um novo circuito já e ser testado, isso aí não foi falado, e o que foi falado foi isso, caso venha a acontecer, com certeza vai ser testado".