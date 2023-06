DJ e produtor Ubunto fará primeira turnê na Europa

Com o lançamento do álbum “Água Maravilha”, o DJ e produtor Ubunto irá fazer sua primeira turnê na Europa a partir do dia 23 de junho deste ano. As apresentações vão acontecer na Inglaterra, em Portugal e na França.

A abertura da turnê ocorrerá no dia 23 de junho, no Jazz Café, em Londres. Em seguida, no dia do seu aniversário, 25, o artista se apresentará no Glastonbury Festival, na Inglaterra. Ele será o primeiro DJ baiano a integrar o evento.

No dia 30, Ubunto fará uma apresentação na casa de concertos em Lisboa, intitulada de Lisa, onde fará um dj set ao lado de Gui Scott.

Já no dia 8 de julho, o artista estará tocando no Vago. No meio de julho, Ubunto irá para França onde se apresenta em Grimaud- Saint Tropez, no feriado da queda da Bastilha. Por fim, no dia 23, ele estará em uma das edições da festa da Cracki Records no Le Mazzete, um espaço para apresentações às margens do Rio Sena.

Álbum

A produção, que conta com oito faixas, é pensada para a pista de dança com 'menos conversa e mais movimento'. Com músicas dedicadas às sonoridades da pré-música eletrônica contemporânea, o álbum reúne timbres orgânicos e um forte trabalho de instrumentação - cordas, sopros e percussões, juntos à baterias eletrônicas.

Segundo Ubuntu, o nome do álbum é inspirado em um medicamento fitoterápico para ferimentos utilizado em sua infância. Para ele, o trabalho resgata signos e símbolos da sua criação para suas produções musicais. Com capa de Pedro Marighella, a produção traz co-criações de Thuja e Kaun Marco e participações de Dani-Vie, Fred Neto e Thiago Duar; mixagem e masterização de Diego Almeida.