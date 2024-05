Djonga, bienal, Dorgival e mais: confira agenda cultural da semana | A TARDE

A agenda cultural desta semana em Salvador está agitada com várias opções para diversos públicos. E o melhor é que algumas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito.

Para quem gosta de dar boas risadas, Dan Carvalho e Flávio Andrade apresentam seus espetáculos Stand Up Comedy, ambos na sexta-feira, 26.

Já no Teatro, 'Tô de plantão 2' mostra o lado humano e divertido das profissões da saúde, respeitando a importância e seriedade do trabalho realizado nessa área.

Na Música, destaque para Djonga, que apresenta o show do mais recente álbum, Inocente Demotape, na Concha Acústica do TCA.

Para os amantes da literatura, a Bienal do Livro Bahia está de volta a Salvador e acontece no Centro de Convenções até a quarta-feira, 1º, com livros e programações para todos os gostos.

Explore as opções e planeje-se:

MÚSICA

"➡️ Pé na Areia com Dorgival Dantas e Eric Land



📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 15h

📌 Onde: Mali - Caminho das Árvores

💲 Quanto: R$ 170

"

"➡️ Forrózevixe recebe Claudya Costta

📅 Quando: Quintas de abril e maio

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Varanda do SESI Rio Vermelho

💲 Quanto: R$ 30 (individual) e R$ 50 (casadinha).

"

"➡️ MPB em Movimento: Edson Gomes e Àttooxxá

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 18h30

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 25 e R$ 120

"

"➡️ Djonga

📅 Quando: Sexta, 26

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 50 e R$ 140

"➡️ Mallaika – Show Horizontes

📅 Quando: Sexta, 26

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: O Portal Bar, Santo Antônio Além do Carmo

💲 Quanto: R$ 20

"

"➡️ Violeta Forró Alternativo

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Oliveiras Bar

💲 Quanto: R$ 15

"

"➡️ 1º Festival do Samba

📅 Quando: Quarta, 1º

⏰ Horário: 13h

📌 Onde: Clube Fantoches

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 90

"➡️ Flávio Venturini - ""Coração a Dentro""

📅 Quando: Sexta, 26

⏰ Horário: 21h30

📌 Onde: Pupileira

💲 Quanto: Entre R$ 90 e R$ 180

"➡️ JAM no MAM

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 18h

📌 Onde: Pátio do Museu de Arte Moderna da Bahia

💲 Quanto: Entre R$ 5 e R$ 40

"

"➡️ Sesc Partituras com o Grupo de Percussão da UFBA

📅 Quando: Quinta, 25

⏰ Horário: 14h30

📌 Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

💲 Quanto: Gratuito (retirada pelo Sympla)

"➡️ Música no Ita com Alvinho

📅 Quando: Sexta, 26

⏰ Horário: 17h

📌 Onde: Shopping Itaigara

💲 Quanto: Gratuito

"

"➡️ Samba na Praia - Grupo Gostar de Samba

📅 Quando: Segunda, 29

⏰ Horário: 14h30

📌 Onde: Praia de Amaralina

💲 Quanto: Gratuito

"

"➡️ Samba na Segunda - Pagode do Bochecha

📅 Quando: Segunda, 29

⏰ Horário: 17h

📌 Onde: Lava Jato CBX

💲 Quanto: Gratuito

"

"➡️ Encontro de Sambistas

📅 Quando: Segunda, 29

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Só Shape - Rio Vermelho

💲 Quanto: Gratuito

"

"➡️ Show da Cufa (Solange Almeida, Grupo Revelação, Olodum e Filhos de Jorge)

📅 Quando: Sexta, 26, sábado, 27, e domingo, 28

⏰ Horário:

📌 Onde: Espaço 2 de Julho

💲 Quanto: 2kg de alimentos não perecíveis

"

"➡️ André e Mauro + Wesley Lima

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Mariposa Itaigara

💲 Quanto: R$ 30

"

"➡️ André e Mauro + Colher de Pau

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 22h

📌 Onde: Sevem Music

💲 Quanto: R$ 50

"

DANÇA

"➡️ Você Sabia?

📅 Quando: Sexta, 26

⏰ Horário: 15h

📌 Onde: Esplanada do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Gratuito

"

"➡️ Balé Folclórico da Bahia

📅 Quando:

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Miguel Santana

💲 Quanto: R$ 90,00

"

"➡️ Insolente

📅 Quando: Sexta, 26, e sábado, 27

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Molière

💲 Quanto: Vendas (71) 99921-2368

"

"➡️ Elementais

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 17h

📌 Onde: Teatro Gamboa Nova

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

"

EXPOSIÇÃO

"➡️ Reverberações – refletindo a impressão da memória africana

📅 Quando: Até 21 de junho

⏰ Horário: Das 10h às 18h

📌 Onde: Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira

💲 Quanto: Gratuito - Até R$ 10

"

"➡️ Processos Criativos da Xilogravura

📅 Quando: De terça a domingo

⏰ Horário: Das 10h às 18h

📌 Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

💲 Quanto: Gratuito

"

"➡️ Fanm Fò

📅 Quando: Até 26 de maio

⏰ Horário: Segunda a sábado de 9h às 20h e aos domingos das 12h às 19h

📌 Onde: Galeria Aliança Francesa Salvador

💲 Quanto: Gratuito

"

"➡️ INICIADAS: Ancestralidades Contemporâneas

📅 Quando: Até julho

⏰ Horário: De terça a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 10h às 20h

📌 Onde: Museu de Arte Contemporânea da Bahia

💲 Quanto: Gratuito"

LITERATURA

"➡️ Bienal do Livro Bahia

📅 Quando: Sexta, 26, a quarta, 1º

⏰ Horário: 9h

📌 Onde: Centro de Convenções Salvador

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

"

"➡️ Feira de Livros Escariz

📅 Quando: Até 28 de maio

⏰ Horário: Segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos das 12h às 20h

📌 Onde: Shopping Barra

💲 Quanto: Acesso gratuito"

TEATRO

"➡️ Dandara na Terra dos Palmares

📅 Quando: Sexta, 26, sábado, 27, e domingo, 28

⏰ Horário: Sextas às 15h. Sábados e domingos às 16h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

"

"➡️ Gio Lisboa - Medonho

📅 Quando: Quarta, 1º, e quinta, 2

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 40 e R$ 100

"

"➡️ Flávio Andrade em: Jogando Conversa Fora

📅 Quando: Sexta, 26

⏰ Horário: 20h e 22h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 48 e R$ 100

"

"➡️ O Pequeno Príncipe

📅 Quando: Sábado, 27, às 17h, e domingo, 28, às 11h e às 17h

📌 Onde: Teatro Faresi ( Antigo Teatro ISBA)

💲 Quanto: Entre R$ 50 e R$ 110

"

"➡️ Tô de plantão 2

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 18h e 21h

📌 Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 50 e R4 100

"

"➡️ Dan Carvalho - Coisas Leves

📅 Quando: Sexta, 26

⏰ Horário: 20h e 21h30

📌 Onde: Teatro SESI Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

"

"➡️ Farsas & Sofrências

📅 Quando: Sexta, 26, às 19h, sábado, 27, às 16h, e domingo, 28, às 11h

📌 Onde: Espaço Xisto Bahia

💲 Quanto: Entre R$ 5 e R$ 10

"

"➡️ Ralph – Desafios On Line

📅 Quando: Sábado, 27, e domingo, 28

⏰ Horário: Sábado ás 16h e domingo ás 11h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 40 e R$ 100

"

"➡️ ""Vou te contar"", com Marcelo Praddo

📅 Quando: Sábados e domingos até 5 de maio

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro SESI Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60

"

"➡️ Maria AO VIVO! (ou Mamãe tá aqui)

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Módulo

💲 Quanto: Entre R$ 40 R$ 80

"

OUTROS

"➡️ Encontro de Idosos 2024

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 14h

📌 Onde: Paróquia Santo Antônio Além do Carmo

"

"➡️ Talentos de Bairros - Festival Cultural

📅 Quando: Domingo, 28

⏰ Horário: 9h

📌 Onde: Colégio Alberto Santos Dumont, Pirajá

💲 Quanto: Gratuito

"