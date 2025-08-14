PROJETO ORLTAN
Do Terreiro para o mundo: projeto conecta espiritualidade e cotidiano
Idealizado por Mariana Brito, OrItan oferece experiências presenciais e digitais sobre Candomblé e a vida cotidiana
Por Beatriz Santos
O projeto 'OrItan: Entre o sagrado e o comum, o que se trança?' propõe novas formas de vivenciar a espiritualidade afro-brasileira, conectando o sagrado ao cotidiano.
Idealizado pela Iyalorixá Mariana Brito, conhecida como Uma Mãe de Ogun, líder do Ilê Axé Megê e referência nas redes sociais por traduzir o Candomblé com sensibilidade e firmeza, o projeto busca refletir sobre como o sagrado se manifesta na vida comum.
OrItan surge como um convite à reconexão, à escuta e ao pertencimento, oferecendo oportunidades de aprender a viver com a força dos orixás.
A jornada começou com conteúdos educativos nas redes sociais e se consolidou com uma palestra online gratuita, realizada em 2 de agosto, que teve todos os ingressos esgotados. Agora, o projeto avança para encontros presenciais nos dias 5 e 6 de setembro, no Vale do Dendê, no Pelourinho, Salvador.
As atividades serão intimistas, com vagas limitadas, e incluirão trocas, escutas e vivências em torno dos Itans, as narrativas ancestrais do Candomblé, e como esses saberes dialogam com o mundo contemporâneo.
Toda a arrecadação desses encontros será destinada à construção do Terreiro de Ogun, reforçando o compromisso do projeto com a comunidade e a preservação da tradição.
