Documentário do Têm Dendê traz grandes nomes da música independente

O documentário vai retratar a criatividade, autenticidade e o espírito transformador do universo da música independente brasileira - Foto: Divulgação | Têm Dendê Produções

Grandes nomes da música brasileira participarão do documentário “Eta Povo Criativo”, da Têm Dendê Produções, sobre o universo da música independente brasileira. As gravações do projeto, que se iniciou em 2018, seguem até o fim do mês, em Salvador, e contará com a participação de Larissa Luz, Luísa e os Alquimistas, Afrocidade, ÀTTØØXXÁ, A Dama, Nininha Problemática e entre outros.

O documentário vai retratar a criatividade, autenticidade e o espírito transformador do universo da música independente brasileira. Serão apresentados, ao longo de 52 minutos, depoimentos, canções, e cenários que apresentam um panorama representativo e diverso do que é produzir música independente no país.

Entre os nomes que participam da gravação em Salvador, estão o paraense Felipe Cordeiro e o carioca Theodoro Nagô. Da Bahia, as cantoras Maya, A Dama e Nininha Problemática também participaram do projeto, além de Clara Potiguar e Khrystal, do Rio Grande do Norte.

Já no time de especialistas ouvidos, nomes como o da produtora, gestora cultural, curadora e pesquisadora musical Raína Biriba; o do empresário e CEO na Isé Música Criativa, Alex Pinto; o jornalista, pesquisador musical e DJ Luciano Matos; e os músicos Ronei Jorge e Rafa Dias. Também participaram ao longo das gravações desde 2018 Academia de Berlinda, Afrocidade, ÀTTØØXXÁ, Banda Eddie, Larissa Luz, Luísa e os Alquimistas, Nara Couto, Rapadura e Sinta a Liga Crew.

“Eta Povo Criativo une música, criatividade e a experiência de profissionais do mercado para propagar suas trajetórias e estratégias desenvolver todo o seu potencial. O filme se propõe a questionar o que é ser artista independente hoje no Brasil e se a criatividade ainda é o valor principal da cena, diante de tantas interferências da mídia e da tecnologia, é um debate com muita música”, explica a diretora do filme, Vânia Lima, que também assina roteiro com Diego Saoli e assistência de Lucas Nogueira, e divide a direção de cena com Athos Muniz e Fred Soares. Na direção de produção está Bruno Ramos, produção de Catriel Chamusca, direção de arte de Clarissa Ribeiro e fotografia de Cláudio Antônio.