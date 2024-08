Documentário sobre instrumentista brasileira chega a Salvador

- Foto: Divulgação

O documentário ‘A Música Natureza de Léa Freire’, assinado por Lucas Weglinski e que resgata a importância da instrumentista brasileira, será exibido no Saladearte CineMAM a partir desta quinta-feira, 22.

A sessão de estreia será seguida de um debate com a participação de Léa e de Ibirá Machado, diretor da Descoloniza Filmes, distribuidora do filme. E no próximo sábado, 24, a artista será a atração principal da 25ª. Temporada da JAM no MAM.

‘A Villa-Lobos contemporânea’, ‘A nova Tom Jobim’, ‘A Hermeto de saias’ são algumas das masculinas alcunhas que seguem Léa Freire, instrumentista popular, improvisadora de jazz, arranjadora e compositora sinfônica.

Vanguarda da música brasileira instrumental e orquestral, Léa cria uma sonoridade única, extremamente brasileira e universal. O filme narra a própria história da música brasileira na cidade de São Paulo e sua evolução dos anos 60 até hoje.

O longa é assinado por Weglinski, que tem em seu currículo filmes como o premiado ‘Máquina do Desejo’, cuja direção é assinada com Joaquim Castro, e foi exibido em diversos festivais brasileiros e estrangeiros.