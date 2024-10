Dono de fiel público local, Silva volta à cidade com ‘Encantado’

Cantor Silva - Foto: Divulgação | Jorge Bispo

Amanhã, o cantor Silva trará a Salvador a turnê do álbum Encantado. O artista vai envolver o público em uma viagem por novas sonoridades, sem perder a conexão com a trajetória musical. A expectativa é alta para uma noite repleta de emoções e surpresas. O show acontecerá a partir das 19h, na Concha Acústica.

Encantado, o mais recente trabalho de Silva, apresenta 16 faixas compostas em um momento de renovação criativa. Após um período sem compor, devido à intensa rotina de shows, ele encontrou o espaço para voltar a criar, e assim surgiram as músicas do novo álbum. Segundo o cantor, esse processo representou um recomeço, em que ele pôde reconectar-se com suas inspirações e construir um trabalho que traz frescor e revisita suas raízes musicais.

O álbum conta com colaborações de grandes nomes, como o ídolo uruguaio Jorge Drexler, o lendário Arthur Verocai e a gigantesca Leci Brandão. Para Silva, essas parcerias foram fundamentais, por agregar novas perspectivas e texturas. “Foi um presente da vida”, descreve. Encantado não se limita a um único estilo, transita por gêneros como samba, jazz, bolero e até elementos de boom bap, característica que reforça a versatilidade da carreira do artista.

A relação de Silva com o público baiano é de longa data. “O segundo show da minha vida aconteceu em Salvador, guardo isso com muito carinho porque foi bem no início de tudo. Amo o calor do público baiano, talvez esse seja o maior combustível para um artista e a Bahia entrega isso como nenhum outro lugar”, nota. Desde então, ele tem retornado à cidade com frequência, sempre ressaltando o carinho e a energia do público local.

Nesta nova apresentação, Silva traz à Concha Acústica um espetáculo que combina inovação e tradição, explorando os temas que sempre estiveram presentes em sua obra: o amor e as conexões humanas. Esses são os sentimentos que guiam tanto sua vida pessoal quanto suas criações artísticas e são fundamentais para a autenticidade de suas composições. “Esses temas sempre moveram minha vida e consequentemente minhas composições. Prezo muito pelas boas relações humanas, por todos os tipos de amor e tento passar isso nas músicas que faço”, compartilha. No palco, o público poderá esperar uma performance que reflete essa profundidade emocional.

Ao longo de sua carreira, Silva transitou por diferentes estilos musicais, desde o indie até a música popular brasileira, incorporando influências diversas. Essa versatilidade faz com que cada novo trabalho do cantor seja uma experiência única, e com Encantado não é diferente. O álbum desafia categorizações e se apresenta como uma mistura de tudo o que Silva gosta e absorveu ao longo de sua trajetória. Ele acredita que essa liberdade criativa é o que mantém sua arte viva e relevante.

“Não gosto de fazer a mesma coisa por muito tempo, fico entediado. Por isso acho que tenho essa necessidade de mudar de tempos em tempos e acho que trabalhar com música me permite isso. Isso faz tudo ficar mais divertido e desafiador. Por isso não consigo encaixar esse álbum num gênero só, ele é uma mistura de tudo que eu gosto, do samba ao jazz, do boom bap ao bolero. Tudo isso passando pelo meu jeitinho de fazer as coisas, porque acho que é aí que mora a graça do negócio”, pensa o cantor.

O show na Concha Acústica será mais uma oportunidade para o público soteropolitano testemunhar essa evolução musical. O cantor preparou uma apresentação especial para a noite, incluindo surpresas que ainda não podem ser reveladas, mas que farão sentido dentro da proposta do espetáculo. “Vai ser um show do jeitinho que a Concha Acústica merece. Estou bem feliz e ansioso por esse momento”, antecipa o artista.

Além das novidades do álbum Encantado, o repertório do show também deve revisitar sucessos que marcaram a carreira de Silva. A mistura entre o antigo e o novo faz parte da proposta do espetáculo, que busca emocionar o público com canções que dialogam tanto com o passado quanto com o presente. Esse equilíbrio é uma característica marcante do trabalho do cantor, que sempre soube inovar sem perder sua essência.

Essência musical

Silva começou sua carreira musical em 2012, com o álbum Claridão, que chamou atenção pelo uso de elementos eletrônicos e letras introspectivas. Com influências que vão da música popular brasileira ao pop e eletrônico, Silva consolidou sua presença na cena musical brasileira com canções de apelo romântico e poético.

Ao longo de sua carreira, Silva colaborou com grandes nomes da MPB, como Marisa Monte e Anitta, e lançou álbuns elogiados como Júpiter e Brasileiro. Sua sonoridade é marcada pela mistura de gêneros e a busca por uma identidade musical própria, que transita entre o alternativo e o popular. Silva também é compositor e multi-instrumentista, além de se destacar como produtor musical.

Silva - Turnê ‘Encantado’ / Amanhã, 18h / Concha Acústica do Teatro Castro Silva / R$ 140 e R$ 70 / R$ 98 (ingresso solidário + 2kg alimentos) / Classificação - 16 anos / Vendas - Bilheteria Digital, Balcão Ingressos Bahia (Shopping Barra) e bilheteria TCA

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.