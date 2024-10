Dórea faz show no Sesc Pelourinho

Dórea faz show em Salvador - Foto: Divulgação

O cantor e compositor Dorea celebra o primeiro ano de lançamento de seu álbum de estreia, Grande Coisa, com um show especial no Teatro Sesc Pelourinho, nesta sexta-feira (18). O álbum, lançado em 2023 pelo selo internacional Ajabu!, foi concebido durante o período de isolamento na pandemia, e suas composições refletem as experiências e reflexões vividas pelo artista nesse período. Para marcar a data, Dorea irá reler todas as canções do disco e apresentar novas composições, ao lado de músicos parceiros e da convidada especial Luiza Britto.

Para Dorea, completar um ano do disco é motivo de satisfação. “Lancei um primeiro disco aos 38 anos de idade, com composições originais que são resultado de minha evolução como artista. Demorei a ter coragem para me lançar, e só o fiz quando senti completa segurança e confiança nas minhas músicas", afirma. O show será uma oportunidade de comemorar essa etapa, mas o artista já planeja os próximos passos. "Estou feliz em celebrar esse aniversário, mas a verdade é que já estou cheio de músicas novas e querendo pensar também em próximos projetos", revela.

O disco Grande Coisa foi composto integralmente durante o período mais recluso da pandemia, algo que influenciou diretamente as narrativas presentes nas músicas. Segundo o artista, esse momento serviu como um mergulho profundo em sua arte e em sua visão de mundo. “Ficar trancado em casa, ouvindo discos maravilhosos, tocando, lendo e ouvindo notícias. Grande Coisa é um disco que fala daquele tempo, mostra minha visão de mundo", reflete. Embora o álbum aborde reflexões gerais, seus próximos trabalhos devem focar mais em experiências pessoais.

O público que acompanha a trajetória do artista pode esperar novidades neste show comemorativo. Além das canções do álbum, Dorea apresentará quatro músicas inéditas que, segundo ele, já indicam novos caminhos criativos. "Essas novas canções apresentam formas diferentes de escrita, de linhas harmônicas e melódicas", introduz. Dorea destaca também a participação especial de Luiza Britto, cantora e amiga, que integra o coletivo Outras Vozes, fundado por ele. "Essa participação representa a reviravolta em minha vida com a criação do coletivo, que tem movimentado a cena musical em Salvador desde 2023", explica.

Cantos de um novo tempo

O selo internacional Ajabu!, responsável pela distribuição de Grande Coisa, foi um passo importante para a carreira do artista. Embora o álbum já estivesse finalizado antes da parceria, o apoio do selo ajudou a amplificar o alcance do trabalho de Dorea, tanto no Brasil quanto no exterior. "A Ajabu! foi essencial para a distribuição, tanto por aqui quanto lá fora. É claro que desejo um alcance maior para meu trabalho, mas o selo me ajudou muito a realizar esse primeiro sonho", comenta o cantor.

Ao longo deste ano, Dorea apresentou o show de Grande Coisa em diferentes cidades, passando por casas de espetáculos importantes de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. A proposta do show no Teatro Sesc Pelourinho será revisitar as canções que marcaram essa fase inicial de sua carreira, mas também mostrar um pouco do que vem por aí. "Além das canções do disco, no repertório estarão quatro músicas novas que vão começar a apontar os caminhos que vou percorrer a partir do ano que vem", antecipa.

A influência de Belchior, a quem Dorea presta tributo há mais de sete anos, também forma o show. O artista reconhece a importância que o tributo teve no desenvolvimento de sua própria trajetória musical. "Foi interpretando a obra genial de Belchior que consegui chegar a mais ouvidos, e foi assim também que pude ganhar confiança e coragem", conta. Apesar de hoje se considerar um "cantor das próprias músicas", ele destaca a relevância de Belchior em seu amadurecimento como intérprete.

Dórea: 1 ano de ‘Grande Coisa’ / sexta-feira (18), 19h / Teatro Sesc Pelourinho / R$ 20 e R$ 10

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.