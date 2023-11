Editora celebra 30 anos com exposição de artistas visuais brasileiros | A TARDE

A Solisluna Editora vai realizar entre os dias 16 de novembro e 17 de dezembro, a Exposição Encontro do Sol com a Lua. O evento comemora 30 anos da empresa e acontece no Museu Náutico da Bahia, que fica no Farol da Barra, em Salvador.

Entre 3 de julho e 3 de agosto deste ano, se inscreveram 419 pessoas, de seis países diferentes, 24 estados brasileiros, 178 municípios e 11 nacionalidades. De acordo com Valéria Pergentino, sócia-criadora da Solisluna, os dados surpreenderam a organização do concurso.

“Nossas expectativas eram as melhores e incluíam alcançarmos um grande número de ilustradores, afinal, a proposta era de abrangência internacional e todas as culturas do mundo têm suas histórias e mitos sobre o sol e a lua. Porém, os resultados foram além do esperado”, garante Pergentino.

A Exposição Encontro do Sol com a Lua é fruto do concurso de ilustração produzido pela Solisluna, também na esteira dos eventos comemorativos. Dele, participaram artistas visuais brasileiros e estrangeiros e, ao final, foram escolhidos 30 trabalhos, que estarão expostos.

Vencedores

Entre os 30 trabalhos em cartaz na Exposição Encontro do Sol com a Lua, estão desenhos assinados por Bruno de Almeida, Letícia Graciano, Bruna Martins e Pedro Silvio Campos, os vencedores do concurso de ilustração.

Formado em design, Bruno de Almeida, de 28 anos, levou o primeiro lugar. Nascido em Muzambinho, interior de Minas Gerais, ele acredita que a mostra será uma ótima oportunidade para que sua arte chegue a mais pessoas: “Fico muito feliz em poder ocupar um espaço que seja acessível ao público. A visibilidade para um trabalho de autor também é muito importante, mas a minha grande felicidade é poder imaginar que tantas outras pessoas podem conhecer esse trabalho. A democratização da arte e do meu próprio trabalho é a expectativa para essa nova fase”.

Desde a faculdade de artes visuais, finalizada em 2006, Letícia Graciano, 37, natural de Sorocaba (SP), tinha como sonho ser ilustradora. A carreira profissional seguiu para o caminho da educação, mas, agora que foi selecionada em segundo lugar, ela pretende investir mais na área. “Acredito que, aliado a outros acontecimentos da vida, funciona como uma força para seguir no ofício, seguir fazendo e estudando ilustração”.

O tema ‘Encontro do sol com a lua’ impulsionou Bruna Martins, 27, a participar do concurso: “É um acontecimento carregado de diversas mitologias, crenças e simbolismos, e foi algo que me trouxe várias ideias e imagens logo de início! Além disso, pensei que era uma boa oportunidade de expandir meu trabalho, caso fosse selecionado”. E foi! Formada em arquitetura e urbanismo, ela ficou em terceiro lugar.

A arte de Pedro Silvio Campos foi tão interessante, que os jurados tiveram que criar a categoria Prêmio Especial do Júri. Prestes a concluir o curso de design gráfico, o rapaz de 26 anos tem muitos planos para a carreira, a partir de agora: “A iniciativa desse concurso é fundamental, pois permite que o mercado conheça diversos artistas ilustradores, e abre portas para novas conexões e intercâmbios. Acredito também que o concurso pode contribuir com a publicação de livros autorais que tenho guardados na gaveta”.