Editora promove saraus e encontros literários na Flipelô

Durante a Flipelô (Festa Literária Internacional do Pelourinho), a Editora Malê realiza uma programação com encontros literários, lançamento de livros, narração de histórias e saraus. A Casa Malê será realizada na organização social Vale do Dendê, localizada na R. das Laranjeiras, 2 - Pelourinho, Terreiro de Jesus, Salvador (BA).

Durante o evento haverá o lançamento dos livros Gênios da nossa gente: personalidades negras, de Eliana Alves Cruz e Elisio Lopes, A voz que vem dos poros, de Salgado Maranhão e Eu sei como sair vivo disso, de Tom Grito. Os encontros literários serão sobre as escrevivências literárias, biográficas e acadêmicas.

Escritores que publicam pelo selo Malê mirim irão ler os seus livros infantis e conversar com o público sobre representatividade negra na literatura infantil: Marcos Cajé, Akin: o rei de Igbo, Henrique Rodrigues, Machado de Assis menino e Cássia Valle, Calu: uma menina cheia de histórias e Aziza: a preciosa contadora de sonhos. Além dos escritores, ilustradores de livros infantis também participam da programação contando sobre o processo criativo de representar personagens negros na literatura voltada para as crianças.

Conheça a programação da Casa Malê na Flipelô+

09/08 — Sexta-feira

10 horas - Uma epistemologia afro-brasileira: conversa com educadores, com Vanda Machado.

15 horas - Representatividade negra na ilustração de livros infantis,

com Estevão Ribeiro, Ani Ganzala e Suzane Lopes.

17 horas - Lançamento Eu sei como sair vivo disso, de Tom Grito.

19 horas - Por que escrevo, por que literatura: romances de escritoras negras brasileiras com Eliana Alves Cruz e Fernanda Miranda

​

10/08 – Sábado

11 horas - Nossas histórias na literatura infantojuvenil

Com Cássia Valle, Henrique Rodrigues, Marcos Cajé e Helena Nascimento

14 horas - Olhos de azeviche: vozes plurais na literatura de mulheres negras

Com Fátima Trinchão

16 horas - A poética incandescente

Salgado Maranhão, Jovina Souza, Wesley Correia e Marcelo Ricardo

Lançamento e bate-papo e sessão de autógrafos.

18 horas - Vidas negras, vidas literárias: perspectivas biográficas, audiovisuais e literárias

Olívia Santana, Elísio Lopes Jr e Vagner Amaro

Coquetel de encerramento, bate-papo e sessão de autógrafos.​​