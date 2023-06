Em novo álbum, Luisão Pereira traz à tona o amor pela vida

Com Luisão Pereira, sons de máquinas de hospital podem se transformar em música. O artista baiano lançou no último dia 2 o álbum Fogo no Mar, produzido nos últimos quatro anos enquanto passava por um tratamento oncológico.

Repleto de participações especiais, como Zé Manoel, Kassin, Marcelo Jeneci, Zé Renato, Gustavo Ruiz, Mãeana e Livia Nery, o disco constrói um universo sonoro de força e inventividade.

Fogo no Mar traz melodias que se revelam em várias camadas, ora intensas, ora suaves, passeando por estilos diversos. Pouco a pouco, a cada faixa, Luisão transforma em música uma afirmação de amor à existência.

“Se eu não tivesse feito esse disco, certamente não teria aguentado a barra. Descobri isso em 2019, quando tive que me internar em meio à produção do disco Do Meu Coração Nu, do Zé Manoel. Ter levado o computador com as músicas e ter trabalhado nelas de lá do hospital tirou completamente a minha cabeça daquele ambiente hospitalar e dos pensamentos negativos”, conta Luisão.

Lançado em 2020, o álbum de Zé Manoel, produzido pelo artista, foi indicado ao Grammy Latino de melhor álbum brasileiro e emplacou a música Não Negue Ternura na novela Pantanal, remake exibido pela Globo.

Compositor, produtor musical e multi-instrumentista, Luisão tem uma ampla história na música, fez parte da banda Penelope e do duo Dois em Um, do qual se originam algumas faixas do álbum Fogo no Mar.

“O disco é completamente ambientado neste momento que estou passando e, assustadoramente, algumas canções que compus no passado, apareceram com um novo sentido, dialogando muito com o meu agora. Algumas até de forma leve e colorida, pois nenhum tratamento, por pior que seja, é somente doloroso e sombrio”, explica.

Com 11 faixas, o álbum traria parcerias com o pernambucano Juliano Holanda e com a conterrânea Luedji Luna, mas as canções acabaram saindo da seleção do disco e serão lançadas em outro momento.

Forte

Lançada como single, em março, Forte é a terceira faixa do álbum. Mas foi a última a ser composta e gravada, quando Luisão já tinha recebido alta do hospital e estava em casa, indo à clínica uma vez por semana.

“Em um dia difícil de quimioterapia, um mantra começou a ecoar na minha cabeça 'seja forte, mais que ontem, seja forte mais uma vez' e aquilo me deu de verdade uma força incrível. Quando cheguei em casa, peguei o violão pra terminar a canção e senti vontade de ligar para o amigo Mauro Santa Cecília – parceiro de Frejat nas canções Por Você e Amor pra Recomeçar –, que também está passando por um tratamento oncológico, e ele acrescentou genialmente à canção os versos ‘é preciso acreditar/ Com fé no afeto/ Na ciência e no mistério/ De novo/ Eu quero dizer pro mundo e pra mim/ Seja forte mais que ontem…’”, conta.

Quando a gravação da faixa Forte ficou pronta, os compositores enviaram para grupos oncológicos que rapidamente multiplicaram os compartilhamentos, a ponto de a música viralizar. A surpresa maior chegou quando a International Myeloma Foundation Latin America entrou em contato para utilizar a música na campanha de conscientização do mieloma múltiplo, câncer que tem início na medula óssea.

A ressaca do mar

Se mudanças no tempo trazem ressaca para as marés, o mesmo aconteceu na trajetória de Luisão. O período que originou o álbum Fogo no Mar foi turbulento, ainda que musicalmente fecundo. “Estou na ressaca do furacão, não saberia dizer ao certo o que foi profundamente mudado em mim, mas muitos valores mudam imediatamente. Quando passei dois meses sem sair da cama do hospital, a minha maior ambição era tomar um banho de chuveiro. Você, de imediato, percebe o que realmente tem valor na vida. A finitude aparece e as urgências mudam”, compartilha Luisão.

Por causa disso, o artista que segue o tratamento contra o câncer, não tem previsão de fazer shows e manda um recado para quem vai apreciar a audição do disco: “Em tempos velozes em que estamos, as pessoas mal param para escutar um disco inteiro. Mas o Fogo no Mar é que nem um filme, há uma sequência, funciona incrivelmente quando escutado do início ao fim. Está em todas as plataformas de streaming e em breve em vinil”.