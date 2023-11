'Encontros Negros' incentiva povo negro com histórias de sucesso | A TARDE

O Centro Cultural Solar Ferrão sedia, nesta terça-feira, 28, e quarta-feira, 29, o 'Encontros Negros', que visa promover empoderamento e sendo de pertencimento do público com debates e histórias positivas de negros de sucesso.



Promovido pela Umbu Cultura e Comunicação, o projeto tem o objetivo de incentivar a população preta de Salvador a ocupar novos espaços na sociedade.

Entre os nomes confirmados estão os jornalistas André Santana e Luana Souza; os escritores Lívia Natália e Anderson Shon; a empresária Geo Nunes e a psicologa Amanda Henrique; e a fotografa, Amanda Tropicana e escritora paulista, Ryane Leão.

Ao longo de mais de 10 horas de discussões, os participantes conhecerão diversas perspectivas e contribuições da comunidade negra, promovendo a conscientização racial e o empoderamento.

A ideia é que os encontros também estimulem a autoestima e a consciência racial, ao mesmo tempo em que enaltecem a rica e diversa cultura afro-brasileira

O evento conta com patrocínio do Governo do Estado da Bahia através da Bahia Gás e apoio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

Confira a programação

Dia 28 de novembro

10h: Conferência de abertura: O ontem é hoje

14h: Mesa 1 - Por uma comunicação mais negra; com André Santana e Luana Souza

16h: Mesa 2 - A importância de uma literatura inclusiva; com Lívia Natália e Anderson Shon

Dia 29 de novembro

14h: Mesa 3 - Autoestima e autoimagem da pessoa negra; com Geo Nunes e Amanda Henrique

16h: Mesa 4 - A arte e a religiosidade transversal; com Ryane Leão e Amanda Tropicana