Escola abre inscrições para cursos na área de moda afro-indígena

Aulas acontecem semanalmente, em Cachoeira - Foto: Divulgação | Natie Paz

Primeira Escola Livre e Gratuita de Moda, Arte e Cultura da Bahia, a Àbámodá está com inscrições abertas até dia 26 de julho para empreendedores e criativos que tenham interesse na área de moda. Serão ofertados seis cursos formativos: corte e costura, modelagem, estamparia, jóias em metais, biojoias e crochê, todos ancorados em referências étnicas e identitárias afro-indígenas.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas aqui. Dúvidas e mais informações estão disponíveis na página do instagram @abamoda.escolalivre.

As aulas acontecem semanalmente, em Cachoeira (BA), a partir do dia 7 de agosto e duram em média cinco meses. Para cada curso serão disponibilizadas vagas em duas turmas: uma na sede da Àbámodá, localizada no centro da cidade (Rua João Vieira Lopes, nº 2), e outra no Quilombo Engenho da Ponte. Jovens e adultos de todos os gêneros, a partir de 16 anos, de qualquer território baiano podem se inscrever para participar do processo seletivo. O projeto também abre espaço para mães adolescentes, a partir de 14 anos, desde que estejam matriculadas e assíduas na escola.

Esta é a primeira fase do projeto, que ainda vai disponibilizar aulas voltadas para áreas da gestão como: finanças, vendas, comunicação e marketing. A próxima fase contribui na produção e exposição das peças criadas pelos alunos, além de selecionar aqueles que desejem empreender na área para participarem de um estágio laboral e processo de incubação. Nesta fase final, será realizada uma análise técnica para investir recursos financeiros de acordo com a demanda de cada negócio.

A escola nasce da experiência de mais de 20 anos da pesquisadora e gestora cultural, Luísa Mahin, que desde 2022 propõe e estuda metodologias para qualificação profissional e geração de renda voltadas para mulheres e comunidades afro-indígenas da Bahia. “Queremos fomentar sonhos, proporcionar perspectivas de vida, de trabalho e renda, através da economia criativa e identitária”.

SERVIÇO

Inscrições Gratuitas: 08 a 26 de julho aqui.

Cursos: corte e costura, modelagem, estamparia, jóias em metais, biojoias e crochê

Local do Curso: Sede Ábámodá e Quilombo Engenho da Ponte em Cachoeira / Ba.

Acompanhe em: @abamoda.escolalivre.