INOVAÇÃO
Escola Dendê da Serra é referência em ensino transformador na Bahia
Projeto em Serra Grande oferece ensino gratuito e artístico para 300 alunos
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
A Escola Dendê da Serra, em Serra Grande, consolidou-se como um dos projetos sociais mais inovadores do Brasil. Atendendo cerca de 300 alunos, a instituição utiliza a pedagogia Waldorf para reduzir a desigualdade social.
O projeto oferece bolsas integrais para a maioria dos estudantes, oriundos de famílias de baixa renda. Ao mesmo tempo, integra filhos de famílias pagantes, promovendo uma mistura socioeconômica rara no sistema educacional brasileiro.
Pedagogia Waldorf e o desenvolvimento humano
O ensino é baseado na antroposofia. Além do currículo regular, a escola foca em atividades práticas e artísticas. O objetivo é possibilitar um desenvolvimento físico, emocional e intelectual mais completo.
Na Dendê da Serra, os alunos não são apenas consumidores de informação. Eles aprendem disciplinas como teatro, música, dança, pintura e desenho. O elemento artesanal é central na rotina.
A arte de "fazer" em vez de consumir
A escola acredita que a arte não é privilégio de artistas, mas algo que dá cor à vida de qualquer ser humano. Por isso, os alunos colocam a mão na massa em oficinas de marcenaria, costura e trabalhos manuais.
As crianças aprendem a costurar seus próprios estojos e a confeccionar objetos de madeira úteis. Atividades como jardinagem, agricultura ecológica e culinária, onde aprendem a fazer pão, são partes fundamentais do aprendizado.
Histórico de luta e reconhecimento
A trajetória começou em 2001, com apenas três turmas de Ensino Fundamental em instalações improvisadas. Em 2002, o projeto iniciou o trabalho de Educação Infantil, inédito na região de Serra Grande na época.
Com o apoio de doadores e parceiros, a escola conquistou sede própria na zona rural. Hoje, a estrutura conta com salas para Educação Infantil, Ensino Fundamental e, desde 2024, o Ensino Médio completo.
Escola Transformadora do Brasil
O impacto social da Dendê da Serra atravessou fronteiras. Em 2015, foi reconhecida pelas organizações Ashoka e Alana como uma das 21 Escolas Transformadoras do Brasil.
O título destaca instituições que formam cidadãos capazes de transformar suas realidades. A escola atua diretamente na Área de Preservação Ambiental (APA) Itacaré-Serra Grande, conectando educação e preservação.
Vínculo com a comunidade e expansão
Para reforçar o laço local, a escola abriu salas em bairros populares de Serra Grande. Em 2023, passou a atender também o Maternal, suprindo uma carência de vagas em creches públicas da região.
A Associação Pedagógica Dendê da Serra (APDS) é quem mantém o projeto. A gestão conta com a participação direta de pais, professores e apoiadores no planejamento estratégico.
Um refúgio contra a cultura pronta
A escola defende que a criatividade infantil está sendo atrofiada por produtos culturais prontos e telas. O modelo Waldorf vê o aluno como criador de sua própria cultura, estimulando o pensamento crítico e a autonomia.
Nesses 25 anos, a Dendê da Serra provou que a educação de alta qualidade pode ser inclusiva. O projeto continua dialogando com as necessidades da Bahia, respeitando a bagagem sociocultural de cada aluno que passa por suas sala
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes