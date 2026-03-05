Escola Dendê da Serra é referência em ensino transformador na Bahia

Siga o A TARDE no Google

A Escola Dendê da Serra é referência em educação Waldorf e inclusão na Bahia - Foto: Divulgação

A Escola Dendê da Serra, em Serra Grande, consolidou-se como um dos projetos sociais mais inovadores do Brasil. Atendendo cerca de 300 alunos, a instituição utiliza a pedagogia Waldorf para reduzir a desigualdade social.

O projeto oferece bolsas integrais para a maioria dos estudantes, oriundos de famílias de baixa renda. Ao mesmo tempo, integra filhos de famílias pagantes, promovendo uma mistura socioeconômica rara no sistema educacional brasileiro.

Pedagogia Waldorf e o desenvolvimento humano

O ensino é baseado na antroposofia. Além do currículo regular, a escola foca em atividades práticas e artísticas. O objetivo é possibilitar um desenvolvimento físico, emocional e intelectual mais completo.

A Escola Dendê da Serra oferece bolsas integrais para a maioria dos estudantes | Foto: Divulgação

Na Dendê da Serra, os alunos não são apenas consumidores de informação. Eles aprendem disciplinas como teatro, música, dança, pintura e desenho. O elemento artesanal é central na rotina.

A arte de "fazer" em vez de consumir

A escola acredita que a arte não é privilégio de artistas, mas algo que dá cor à vida de qualquer ser humano. Por isso, os alunos colocam a mão na massa em oficinas de marcenaria, costura e trabalhos manuais.

As crianças aprendem a costurar seus próprios estojos e a confeccionar objetos de madeira úteis. Atividades como jardinagem, agricultura ecológica e culinária, onde aprendem a fazer pão, são partes fundamentais do aprendizado.

Histórico de luta e reconhecimento

A trajetória começou em 2001, com apenas três turmas de Ensino Fundamental em instalações improvisadas. Em 2002, o projeto iniciou o trabalho de Educação Infantil, inédito na região de Serra Grande na época.

Com o apoio de doadores e parceiros, a escola conquistou sede própria na zona rural. Hoje, a estrutura conta com salas para Educação Infantil, Ensino Fundamental e, desde 2024, o Ensino Médio completo.

Escola Transformadora do Brasil

O impacto social da Dendê da Serra atravessou fronteiras. Em 2015, foi reconhecida pelas organizações Ashoka e Alana como uma das 21 Escolas Transformadoras do Brasil.

Além do currículo regular, a escola foca em atividades práticas e artísticas | Foto: Divulgação

O título destaca instituições que formam cidadãos capazes de transformar suas realidades. A escola atua diretamente na Área de Preservação Ambiental (APA) Itacaré-Serra Grande, conectando educação e preservação.

Vínculo com a comunidade e expansão

Para reforçar o laço local, a escola abriu salas em bairros populares de Serra Grande. Em 2023, passou a atender também o Maternal, suprindo uma carência de vagas em creches públicas da região.

A Associação Pedagógica Dendê da Serra (APDS) é quem mantém o projeto. A gestão conta com a participação direta de pais, professores e apoiadores no planejamento estratégico.

Um refúgio contra a cultura pronta

A escola defende que a criatividade infantil está sendo atrofiada por produtos culturais prontos e telas. O modelo Waldorf vê o aluno como criador de sua própria cultura, estimulando o pensamento crítico e a autonomia.

Nesses 25 anos, a Dendê da Serra provou que a educação de alta qualidade pode ser inclusiva. O projeto continua dialogando com as necessidades da Bahia, respeitando a bagagem sociocultural de cada aluno que passa por suas sala