Escritor baiano lança livro com ampla pesquisa sobre figura de Jesus

Possivelmente o personagem religioso e histórico mais biografado, comentado, seguido e querido do planeta, Jesus Cristo ganha um novo enfoque no livro Jesus Luz do Mundo, do baiano Manoel Rocha Lobo.

Subintitulado Ele é o caminho, a verdade e a vida, a publicação é uma biografia comentada, escrita em linguagem sóbria e apoiada em vasta pesquisa do autor, jurista aposentado que se dedicou com intensa dedicação ao objeto de estudo, após se retirar da labuta diária.

História e espiritualidade

Para cumprir a tarefa, Rocha Lobo não se apoiou apenas nos textos religiosos, mas também em fontes históricas e arqueológicas, buscando compreender melhor o contexto e os eventos que moldaram a vida do “Homem da Galileia”.

Desta forma, Manoel, enquanto respeita (e cultua, como católico praticante que é) o Jesus divino, não deixa de enfocar o Jesus humano, oferecendo uma perspectiva única sobrevida e ensinamentos, explorando tanto a natureza divina quanto de humanidade.

Não à toa, o autor ainda dedica generosas páginas aos chamados “anos perdidos” (entre os 13 e os 30 anos) e aos apóstolos.

Mais do que mero relato histórico, o livro é uma jornada que convida o leitor a refletir sobre a figura de Jesus.