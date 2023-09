Espaço Cultural da Barroquinha reabre com festa nesta quarta-feira

Acontece nesta quarta-feira, 20, às 18h30, a reabertura do Espaço Cultural da Barroquinha. A programação terá uma festa com cultura e arte, o Projeto Afrobarroquinha, conjunto de ações e atividades artístico-culturais que integrarão o evento. A celebração traz como mestre de cerimônia convidada, Koanza, personagem criada pelo ator Sulivã Bispo, que tem destaque no cenário artístico, cuja presença promete tornar a ocasião ainda mais memorável.

Na sequência, tem a apresentação do Cortejo Afro e nEso mesmo dia ainda, será reaberta a exposição "Orixás da Bahia", um marco cultural que celebra a riqueza e a profundidade da religiosidade afro-brasileira na Bahia. Além de ser uma expressão artística, a exposição também desempenha um papel importante na preservação e disseminação das tradições afro-brasileiras.

Dias 22 e 23, acontecem três apresentações especiais, sendo no primeiro dia, às 19h e no segundo, 17h e 19h, do espetáculo "Resistência Cabocla", com o Bando de Teatro Olodum. A peça conta a história de dois jovens negros, Luque e Mirna, que se preparam para desfilar no 2 de Julho, uma das datas mais significativas de Salvador. Enquanto Luque se sente ansioso para desfilar como baliza em uma das fanfarras, a musicista Mirna levanta questões sobre a falta de representatividade negra e feminina na celebração. A aparição do Caboclo Tupinambá leva os jovens a uma jornada pelas imagens históricas das lutas na Bahia pela independência do Brasil, mostrando a resistência popular que garantiu a liberdade do país. Este espetáculo, dirigido por Daniel Arcades, é uma oportunidade de honrar a coragem de nossos ancestrais negros e indígenas e destacar a importância da resistência pela liberdade. A entrada é gratuita.

No dia 24, às 16h, o ritmo toma conta do Espaço Cultural da Barroquinha com "Sibí Dúdú - Roda de Samba". Esta apresentação reúne grupos soteropolitanos como Mãos no Couro, Gira D'elas e Geo da Viola, em uma celebração da cultura preta que busca resgatar a musicalidade do samba de roda e preservar os quitutes do tabuleiro baiano. Além disso, a culinária ancestral e a Feira de Afroempreendedoras, com artesanato, acessórios, moda afro e produtos naturais, enriquecem essa experiência única.

No dia 26, às 17h, acontece mais uma edição do "PATRIMÔNIO É...", roda de conversa sobre o patrimônio cultural da cidade, com o tema "O Candomblé da Barroquinha e suas Matriarcas". Esta ação de educação patrimonial, integrante do programa Salvador Memória Viva da Fundação Gregório de Mattos, explora temas relacionados à riqueza cultural de Salvador. Já no dia 27 de setembro, às 17h, o "Cine Cafezinho" apresenta o lançamento de produtos audiovisuais contemplados pelo Prêmio Jaime Sodré, incluindo a masterclass "A Origem dos Cafezinhos" e o documentário "A Pessoa por Trás do Carrinho de Café".

De 28 a 30, às 19h, Sulivã Bispo traz de volta ao palco do Barroquinha, o aclamado espetáculo "Kaiala". A peça narra a história de uma menina de 10 anos iniciada no candomblé de tradição angola, que foi vítima de intolerância religiosa, quando seu terreiro foi invadido por um grupo de evangélicos que buscava pôr fim aos cultos de matriz africana.

Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, das 10h às 17h, o Projeto Ocupação Sound System - Arte Urbana na Comunidade oferece formação, intercâmbio e circulação para jovens do grafite e do sound system. A Feira de Empreendedores no Pátio do Espaço Cultural da Barroquinha complementa esta iniciativa, proporcionando oportunidades para empreendedores locais. O evento é gratuito e valoriza a criatividade da juventude.