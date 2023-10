Espaço da Barroquinha recebe espetáculo "Kaiala" na quinta-feira

Com a apresentação da peça “Kaiala”, feira de empreendedores e ocupação musical, o Espaço Cultural da Barroquinha, na Praça Castro Alves, em Salvador, segue com programação ativa até o próximo domingo, 1º, como parte do Festival da Primavera.

Nesta quarta-feira, 27, às 17h, ocorreu o “Cine Cafezinho”, apresentando o lançamento de produtos audiovisuais contemplados pelo Prêmio Jaime Sodré, incluindo a masterclass “A Origem dos Cafezinhos" e o documentário "A Pessoa por Trás do Carrinho de Café".

De 28 a 30, às 19h, Sullivan Bispo traz de volta ao palco do Barroquinha o espetáculo "Kaiala". A peça narra a história de uma menina de 10 anos iniciada no candomblé de tradição angola que foi vítima de intolerância religiosa quando seu terreiro foi invadido por um grupo de evangélicos que buscava pôr fim aos cultos de matriz africana.

Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, das 10h às 17h, o Projeto Ocupação Sound System - Arte Urbana na Comunidade oferece formação, intercâmbio e circulação para jovens do grafite e do sound system.

A Feira de Empreendedores no Pátio do Espaço Cultural da Barroquinha complementa esta iniciativa, proporcionando oportunidades para empreendedores locais. Este evento é gratuito e valoriza a criatividade da juventude.

Ocupação Sound System

Envolvendo arte urbana diretamente na comunidade, a Ocupação Sound System é um projeto de formação, intercâmbio e circulação, que tem como mote estimular o potencial criativo de jovens através do graffiti e da cultura do sound system, realizando oficinas, bate-papos e baile de sound system com o grupo Ministereo Público e convidados.