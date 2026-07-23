Espetáculo leva histórias de manicure ao palco em Salvador

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A atriz baiana Cibele Marina sobe ao palco do Teatro Cambará, na Casa Rosa, nesta quinta-feira, 23, às 20h, para apresentar "Cintilante", espetáculo solo que integra a programação do projeto Quinta da Casa.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

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A montagem acompanha a trajetória de Leydyanne, uma manicure que transforma o cotidiano do salão de beleza em um espaço de encontros, reflexões e histórias sobre liberdade, identidade e resistência.

Com dramaturgia de Gildon Oliveira e direção de Tacira Coelho, a peça propõe uma narrativa marcada pelo humor, pela sensibilidade e pelas memórias da personagem, que compartilha experiências de vida enquanto atende suas clientes.

Atendimentos em reflexões sobre a vida

Em cena, Leydyanne apresenta muito mais do que esmaltes e técnicas de manicure. A personagem utiliza as conversas com clientes e os curiosos nomes das cores dos esmaltes para construir metáforas sobre temas como solidão, afetos, sexualidade, medo, superação e autonomia.

Filha de uma mulher que passou pelo sistema prisional, ela carrega lembranças da mãe enquanto busca construir sua própria identidade sem permitir que o passado determine seu futuro.

A personagem também rompe com estereótipos ao transformar o ambiente do salão em um espaço de escuta, acolhimento e reflexão, defendendo que "ninguém é só unha" e que cada pessoa precisa encontrar sua própria forma de brilhar.

Pesquisa na penitenciária feminina de Salvador

O espetáculo começou a ser desenvolvido em 2019 a partir de uma pesquisa realizada na penitenciária feminina de Salvador.

Durante o processo criativo, Cibele Marina e a equipe acompanharam relatos e vivências de mulheres privadas de liberdade para compreender como questões relacionadas ao machismo, à violência e ao encarceramento impactam suas trajetórias.

Cibele enquanto fazia as unhas das detentas, em 2019 - Foto: Reprodução

Segundo a proposta da montagem, o simples gesto de pintar as unhas dentro do presídio tornou-se um símbolo de afirmação da identidade e de resistência diante de um ambiente marcado pela perda da individualidade.

Essas experiências inspiraram a construção de Leydyanne e das reflexões presentes no espetáculo, que aborda diferentes formas de aprisionamento, físicas e simbólicas, enfrentadas pelas mulheres.

Espetáculo integra projeto Quinta da Casa

"Cintilante" faz parte da programação do Quinta da Casa, iniciativa da Casa Rosa que abre espaço para produções autorais e artistas da cena baiana.

Além da interpretação de Cibele Marina, a montagem reúne uma equipe formada por profissionais da cultura local, com direção de movimento assinada por Dayana Brito, trilha sonora de Amannda Mattos, cenário de Zuarte Júnior e iluminação de Fábio Espírito Santo.

A produção é da Ai!Melodrama em parceria com a ContraRegra Produções.