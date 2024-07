Evento celebra Dia de Nelson Mandela em Salvador

Mandela veio apenas uma vez à Bahia e ficou um dia em Salvador - Foto: Arquivo A TARDE

Nesta quinta-feira, dia 18 de julho, o Shopping Center Lapa recebe o ‘Tributo a Nelson Mandela’, evento multiartístico em homenagem ao líder e ex-presidente da África do Sul, Nelson Rolihlahla Mandela, mais conhecido como Mandela.

>>> Setenta anos após a morte, Frida Kahlo permanece como ícone feminista

Idealizada pela historiadora e cantora Alana Sena em parceria com a Thelles Produções, a apresentação contará com a presença do grupo afro-feminino Yayá Muxima, interpretando a canção “Credos e Cores” composta pela musicista em homenagem ao grande ícone da luta contra o racismo. A apresentação acontece às 11h30, do 3° piso do Lapa.

Em novembro de 2009, a Organização das Nações Unidas (ONU), instituiu a data 18 de julho, mesma data que o líder político fazia aniversário, como o Dia Internacional de Nelson Mandela.

“A trajetória de Madiba é admirável e é uma grande referência para toda a comunidade negra”, afirma Alana Sena.

A historiadora Alana Sena | Foto: Arquivo A TARDE

Serviço:



O que: Tributo a Nelson Mandela

Onde: Praça Alimentação - Piso L3

Quando: quinta-feira, 18 de julho