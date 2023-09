Evento internacional em Salvador aborda empoderamento negro

Impulsionar a cura, o bem-estar e o empoderamento da comunidade negra. Esse é o objetivo do evento internacional “Uma Jornada Com Três Homens Pretos - Trauma, Ritual & a Promessa do Monstruoso”, que acontece em Salvador, nesta sexta-feira, 1º, e sábado, 2, das 9h às 17h. Promovida pela ativista negra norte-americana Victória Santos, a iniciativa, realizada no Museu de Arte Moderna (MAM) e na Senzala do Barro Preto, é gratuita.

Para abraçar de forma completa a temática, o evento foi dividido entre os dois públicos. No primeiro dia, nesta sexta, a programação no MAM é voltada para homens e pessoas negras que se identificam como homens. Já no sábado, o encontro na Senzala do Barro Preto é aberto a toda a população afro-brasileira.

O Portal A TARDE acompanhou o debate na manhã desta sexta, que contou com as presenças do professor e filósofo, Bayo Akomolafe, do mestre em pensamento sistêmico, Orland Bishop, e do escritor e terapeuta, Resmaa Menakem. O trio enfatizou a importância de trazer o evento para a capital baiana e enfatizou o significado do que é ser negro.

“A gente está trazendo um ritual de cocriação coletiva sobre o papel da negritude, não falando da negritude da cor da pele, e sim de um papel que a gente tem que exercer em momentos de dificuldade. O mundo agora está passando por esse momento de dificuldade, então a gente vem aqui para escavar junto com essas pessoas, os tesouros que já estão aqui ao redor delas. Nós não somos experts. A gente está aqui para ouvir as pessoas, ouvir o canto delas e ver o que podemos criar juntos”, afirma Bayo Akomolafe.

Para Orland Bishop, a negritude tem a ver com princípios. “Às vezes temos uma ferida que está aberta, a gente vai explorar essas ideias, da negritude e a negritude como algo que emerge, mas elas só emergem se a gente tiver curiosidade, tem que ver o que que sai dessas brechas”, pontua.

A negritude ela não é plana. Ela é uma coisa cósmica, tem a ver com o amor e a gente sabe que alguma coisa aconteceu. A gente está trabalhando como a gente vai metabolizar isso para criar coisas diferentes. Resmaa Menakem, escritor e terapeuta

Organizadora do evento, Victória Santos disse que a escolha de Salvador para sediar a segunda edição do evento foi imediata devido a relação da capital baiana com a África.

“Quando eu perguntei para um dos nossos irmãos: ‘Orland, onde a gente deveria fazer esse evento?’, ele falou Salvador, Bahia, imediatamente. Porque é nesse lugar que as coisas acontecem, a gente não tem a tradição negra aqui, a ancestralidade negra nesse lugar? Então aqui é o lugar por conta desse berço da negritude no Brasil", explicou.

'Uma Jornada Com Três Homens Pretos' debate os traumas enfrentados pelas pessoas pretas, provocados, sobretudo, pela escravidão. Victória avalia que todas essas “dores precisam ser removidas e curadas”.

“Fazer esse trabalho aqui na Bahia é muito importante para nós nos libertarmos, para gente se curar e curar a dor que foi infringida aos nossos corpos, porque nos nossos corpos a gente carrega muita dor e a gente precisa se curar dessa dor”, afirma.

Victória Santos, organizadora do evento | Foto: André Frutuôso | Estúdio Casa de Mainha

O artista visual e design de joias, Sérgio Soarez, de 55 anos, foi acompanhar o evento. Ele cita que o principal trauma vivido pela população de Salvador atualmente é a violência e por isso, considera a iniciativa positiva e importante para a capital. “Uma cidade que tem a maior população negra fora de fora de África. A gente precisa discutir esses temas. Uma cidade tão histórica, mas, por outro lado, com um traço escravista ainda permanente. Fazer esse tipo de discussão é muito importante para nossa população”, pontua.

A próxima edição do evento “Uma Jornada Com Três Homens Pretos - Trauma, Ritual & a Promessa do Monstruoso” vai acontecer em Acra, capital de Gana, país localizado na África Ocidental, entre os dias 16 e 17 de dezembro de 2023.

Confira a programação do evento em Salvador: