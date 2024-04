Evento reúne museus de ciência em Salvador | A TARDE

O Museu Geológico da Bahia (MGB) conseguiu unir o útil ao agradável ao mostrar os museus de ciência como ferramentas para ajudar no desenvolvimento social. Desde ontem, o MGB é sede da preparatória estadual para a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI), que ocorrerá em Brasília, em junho. O evento híbrido será encerrado hoje e tem como tema "Patrimônio e Memória da Ciência - Os Museus de Ciência e Tecnologia no Brasil".

O propósito é estimular reflexões sobre como a ciência e a tecnologia podem impulsionar o desenvolvimento social. Além de ressaltar a importância da preservação deste acervo.

"O MGB oferece uma experiência única de aprendizado e descoberta", destaca Elizandra Pinheiro, coordenadora técnica do espaço. "Nossas exposições temáticas e nosso acervo proporcionam uma visão abrangente do potencial mineral da Bahia, desde rochas espaciais até minerais preciosos e fósseis regionais. Ela destaca que o MGB não se limita apenas a apresentar informações, mas está envolvido em iniciativas sociais que combinam conhecimento científico com ações voltadas para a comunidade.

“Nesse momento a gente pode fazer essa demanda social. O público interage de forma de direta e além de estar promovendo essas visitas o museu também vem desenvolvendo ações sociais, mas de uma forma que o conteúdo científico está envolvido também” explica Elizandra.

“O acervo do museu hoje é um acervo de referência em termos de estado, em termos de Brasil.” destaca ela. Ontem, no primeiro dia do evento, ocorreram apresentações virtuais que proporcionaram uma visão abrangente sobre o papel dos museus na preservação do patrimônio científico e cultural. Andrea de Britto, como mediadora, contextualizou o panorama, destacando a importância do patrimônio e memória, além de abordar brevemente o impacto da ciência e tecnologia no desenvolvimento social.

Em seguida, Elisandra, representando o Museu Geológico da Bahia, apresentou informações sobre o acervo científico do museu e sua relevância para o estado da Bahia e para o Brasil como um todo.

E o evento continua hoje (16), com um roteiro especial das 9h ao 12h.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre