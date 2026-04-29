Evento une dança e circo com oficinas e apresentações em Salvador

O Circo Picolino recebe, nos dias 29 e 30 de abril, a segunda edição do Dance no Circo, evento que reúne oficinas e apresentações voltadas à dança e às artes circenses. A entrada para todas as atividades é mediante contribuição consciente.

A programação se divide em dois momentos. No dia 29, das 16h às 19h, acontecem as Oficinas Picolino, com atividades de “Acrobacia”, conduzida por Edi Binho, “Dança a Dois”, com Marcelo Galvão e artistas convidados, e “Dança Aérea”, com Luana Tamaoki Serrat. A proposta é explorar práticas corporais a partir do encontro entre linguagens.

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Já no dia 30, a partir das 19h, o espaço recebe o Varieté, com apresentações que combinam dança e circo. Participam grupos e artistas como Casa 4, Coletivo Mar de Corpo, além de duos formados por Amanda Menegolla Blauth e Emanuela Tosta Nascimento, e Anderson Neves e Joattan Costa.



As performances circenses incluem números da Fulanas Cia de Circo, além de participações de Deise Côrtes e Doug do Céu. A programação também conta com uma apresentação coletiva de alunas da Escola Picolino, sob coordenação de Luana Tamaoki Serrat.

Realizado em parceria com o Coletivo Casa 4, o evento propõe dois dias de atividades que aproximam diferentes expressões artísticas em um mesmo espaço.

A iniciativa integra as ações do projeto “O Espetáculo Não Pode Parar”, contemplado pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas – Espaços Artísticos, da Fundação Nacional das Artes (Funarte), vinculada ao Ministério da Cultura.